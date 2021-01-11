تعرف على آراء شباب الدارسين بالخارج في مبادرة وزارة الهجرة

الشباب هم الشغل الشاغل لوزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، لذا تحرص السفيرة نبيلة مكرم، علي ربط هؤلاء الشباب ببلدهم الأم مصر، وألا ينساقوا وراء أي اكاذيب خارجية، بالاضافة الي أن يكون لديهم المعلومات الكافية للرد علي أي أكاذيب وترويج للشائعات.

ولهذا أطلقت وزارة الهجرة مبادرة شباب الدارسين في الخارج، واحتضنتهم الوزارة، ووفرت لهم كافة الوسائل للنتعرف علي كل صغيرة وكبيرة تجري علي أرض مصر ونسقت العديد من الزيارات لهم، كما قامت الوزارة بعمل استراتيجية جديدة للشباب الدارسين في الخارج، لربط شباب المصريين بالخارج والفرص المتاحة للتدريب والعمل، بالإضافة إلى الفعاليات التي تطلقها الوزارة للشباب المصري بالخارج، بالإضافة إلى عرض روابط الطلاب المصريين بالخارج وطرق التواصل معهم، لتسهيل مهمة الدارسين الجدد، ويرصد التقرير التالي رأي شباب الدارسين في الخارج بالمبادرة والاستراتيجية الجديدة:

- أن الزيارات التي نظمتها وزارة الهجرة عرفتنا بالمجهود الكبير الذي تبذله مصر وسط أزمة كورونا، ولكن الدولة لم نتوقف عن التنمية، وأنها فتحت باب التواصل بين القيادة السياسية والشباب المصري بالخارج وطرح أفكاره بسهولة، ومناقشة كيفية تحقيقها ما يعمق ولاءنا للوطن، ويجعلنا جزءا من النهضة التي تحدث على أرض مصر، بالتواصل المستمر والدائم لطرح ما نراه يخدم بلدنا العزيز مصر.

- أن «مبادرة شباب الدارسين» منحتنا فرصة للتعرف على شباب مصر بالخارج وتبادل الخبرات بينهم، وأن فرص التدريب بالوزارات المختلفة فرصة مهمة لصقل مهارات الشباب وإكسابهم الخبرات المباشرة، فضلًا عن التعرف على جهود مصر للتطور والتعمير في وقت قياسي جدًا، وأن مصر اليوم تبني نهضة لا تقل عظمة عن الحضارة القديمة، لتعاود انطلاقها من جديد.

- تخصيص برامج متخصصة لكل فئة من فئات المصريين بالخارج، تناول العرض، خطة تعميق طرق التواصل مع شباب مصر الدارسين بالخارج، ليقدم لشبابنا وجبة متكاملة من المعلومات والثقافة المصرية، وما يمثل تاريخنا وحضارتنا وثقافاتنا.