نائبة فيومية سبقتها.. «الشوباشي» أول سيدة تترأس جلسة برلمانية منذ 42 عاما

لم تكن فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، أول سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بل سبقتها النائبة عائشة حسانين، في إدارة أول جلسة افتتاحية في البرلمان المصري كأول سيدة في تاريخه وذلك قبل 42 عاما من الآن، وتحديدا في الجلسة الافتتاحية لبرلمان 1979، خلال عضويتها في المجلس للدورة الثانية لها، حيث أعلنت في نهايتها عن رئاسة الدكتور صوفي أبو طالب عضو مجلس النواب عن الفيوم أيضًا، في ذلك التوقيت للمجلس.

وترشحت عائشة حسانين لعضوية مجلس النواب للمرة الأولى عام 1964، ثم أعلنت عدم ترشحها في دورة المجلس عام 1979 بسبب مرضها الشديد وملازمتها للفراش، وعندما وصل قرارها إلى الرئيس الراحل محمد أنور السادات أمر بضرورة ترشحها مُطالبًا إياها بإرسال أوراقها إلى لجنة القبول دون أن تذهب وبالفعل فعلت ذلك وفازت بأحد المقاعد.

وفي تلك الدور ترأست "حسانين" الجلسة الافتتاحية للمجلس، نظرًا لكونها الأكبر سنًا بين الأعضاء وكان عمرها في ذلك التوقيت 78 عامًا، وأعلنت خلالها الدكتور صوفي أبو طالب رئيسًا للمجلس، ثم ترشحت للمرة الثالثة عام 1985 ولم تتمكن من إكمال دورتها حيث توفيت قبل انتهائها بعامين وهي في الرابعة والثمانين من عمرها.

واشتهرت عائشة حسانين بلقب "عاشقة الصحراء" نظرًا لحبها الشديد لصحراء الفيوم، وكثرة رحلاتها إليها، وانشغالها الدائم بالحياة البيولوجية للصحراء وإعداد عشرات الأبحاث العلمية الخاصة بالحياة البيولوجية، لدرجة أنّها كانت دائمة التردد على مكتبة المجلس لاستكمال تلك الأبحاث، وتسببت دراساتها في الاكتشافات الجيولوجية بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم.

وتم تكريم "عائشة حسانين" عدة مرات وحصلت على الكثير من الجوائز والأوسمة أبرزها نوط الامتياز ووسام الكمال، وأُطلق إسمها على إحدى المدارس بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى إطلاق اسمها على أقدم وأكبر ملجأ للأطفال الأيتام ومجهولي النسب.