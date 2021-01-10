حاتم جمال قائما بأعمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، قرارًا منذ قليل، بتكليف الدكتور حاتم محمد جمال الدين وشهرته «حاتم جمال» مدير عام مستشفى الفيوم للتأمين الصحي، للقيام بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الفيوم لمدة ثلاثة أشهر.

جاء القرار بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان.

وقال الدكتور حاتم جمال لـ«الوطن»، في أول تصريح صحفي له عقب توليه منصبه الجديد، إنّ أولى أولوياته ستكون خدمة مرضى فيروس كورونا، وتوفير كل متطلبات مرضى العزل وتقديم الرعاية الطبية والنفسية اللازمة لهم لتسريع شفاء المصابين، ومنع انتشار الفيروس المستجد، مؤكدًا أنّه سيشارك الآن في اجتماع مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمناقشة الوضع الحالي للمستشفيات وبحث آليات العمل، وسبل تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار الوباء.

ويأتي تعيين «جمال» خلفًا للدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة السابقة والتي تخضع لعزل منزلي إثر تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما قررت الوزيرة نقلها إلى محافظة القليوبية لتولي منصب وكيل الوزارة خلفًا للدكتور حمدي الطباح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك لكون وكيلة الوزارة السابقة من شبرا وقريبة لمحافظة القليوبية.

والدكتور حاتم جمال هو استشاري قلب متميز في عمله وكان طبيبًا في مستشفى الفيوم العام، ثم عمل نائبًا لمدير مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، ثم نُقل إلى القاهرة، وعاد مديرًا لمستشفى التأمين العام خلفًا للدكتور محمد النادي الذي تم تعيينه وكيلًا لوزارة الصحة بالمنيا.

و«جمال» معروف بين مرضى كورونا بقسم العزل بمستشفى التأمين الصحي، نظرًا لمتابعته حالتهم بنفسه، وتفقده للمصابين منهم باستمرار سواء في العناية المركزة أو في العزل، كما أنّه كان دائم التواجد في المستشفى ليلًا ونهارًا خوفًا من حدوث أي طوارئ.