لليوم الثاني.. نيابة دسوق تستأنف التحقيق مع «محارب السرطان المزيف»

استأنفت نيابة مركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، قبل قليل، برئاسة المستشار يحي السقعان، التحقيق مع الشاب «محمد قمصان»، مدعي الإصابة بمرض السرطان، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد تقديم 7 أشخاص بلاغات ضده، تتهمه بترويج أخبار كاذبة، وتهديد بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت البلاغات الـ7 التي تم تقديمها إلى نيابة دسوق، ضد الشاب «محارب السرطان المزيف»، عدة اتهامات، أبرزها نشر أخبار كاذبة أضرت بمرضى السرطان، وجعلت بعضهم يوقفون علاج الكيماوي تأثراً بـ«وصيته الخادعة»، التي اكد خلالها انتشار مرض السرطان في جسده، وأنه يشعر بقرب الموت، مما جعل البعض يُصاب بإحباط، بعد ما جعلوا منه قدوة لهم في محاربة المرض اللعين.

واستمعت نيابة مركز دسوق اليوم الثلاثاء، إلى أقوال 5 من مقدمي البلاغات، الذين جاءوا من محافظات مختلفة، بينما استمعت مساء أمس إلى أقوال سيدتين من مدينة دسوق، وأقوال المتهم فيما نُسب إليه من إدعاء إصابته بالسرطان على غير الحقيقة، فضلاً عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في غير موضعها.

وبدأت النيابة العامة بدسوق في محافظة كفر الشيخ، مساء أمس، التحقيق مع الشاب، بعدما استدعته قوات الشرطة لسؤاله في الاتهامات التي وجهها له البعض، بترويج أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت مصادر أمنية لـ«الوطن» أنه جرى استدعاء «قمصان» وليس القبض أو التحفظ عليه، حيث توجه إلى مركز الشرطة دون القبض عليه، حيث يواجه تهمة ترويج أخبار كاذبة تعكر الصفو العام، بعدما تقدم البعض ببلاغات ضده.

وجرى احتجاز الشاب 24 ساعة على ذمة التحريات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وذلك بعد نحو 6 ساعات من التحقيقات، لتستأنف التحقيقات مرة أخرى، مساء اليوم، بسؤاله فيما نُسب إليه من تهم في البلاغات الجديدة.

وأحدث «قمصان» ضجة كبيرة على مواقع التنواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وتسببت وصيته الاخيرة التي أوصى فيها بدفنه نهاراً والدعاء لوالدته، في تقديم بلاغات ضده، إذ تبين ان الوصية منقولة من «محاربة سرطان حقيقية»، توفيت إثر إصابتها بالمرض، كما ظهر في بث مباشر مع والدته، للرد على اتهامات البعض له بإدعاء المرض.