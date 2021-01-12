الإمام الأكبر يهنئ المستشار جبالي لاختياره رئيسا لمجلس النواب

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى المستشار حنفي جبالي، لاختياره رئيسا لمجلس النواب، كما هنأ أعضاء مجلس النواب الجدد، بانطلاق أعمال البرلمان.

وقال الأزهر، في بيان له: يتقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية السابق، لاختياره رئيسًا لمجلس النواب الجديد 2021، متمنيا له خالص التوفيق والنجاح والسداد في خدمة الوطن.

كما يتقدم الإمام الأكبر، بالتهنئة إلى أعضاء مجلس النواب، بمناسبة انطلاق جلسات دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الجديد 2021، اليوم الثلاثاء، متمنيًا لجميع النواب السداد والتوفيق في خدمة ورعاية مصالح الشعب، ورسم مستقبل مشرق لهذا الوطن.

أغلبية الأصوات

فاز المستشار حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الدستورية السابق، برئاسة مجلس النواب بأغلبية الأصوات، وجرى إعلان فوزه خلال الجلسة الإجرائية، عقب فرز أصوات النواب في الانتخابات التي جرت بين 4 مرشحين على رئاسة المجلس، وذلك بعد حصوله على 508 أصوات.

وأعلن «جبالي»، ترشحه لرئاسة المجلس حيث أدلى بكلمة خلال إعلانه الترشح استعرض فيها سيرته الذاتية وصفته كنائب مستقل، وتاريخه السياسي والقضائي، وأنهى كلمته بأنه تشرف بانتمائه إلى أسرة بسيطة من صعيد مصر.

4 نواب يتنافسون

كما أعلن أيضا خلال الجلسة، عدد من النواب ترشحهم على رئاسة المجلس، بينهم النائب محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، كما ترشح لرئاسة المجلس، النائب محمد مدينة عن حزب الوفد، والنائب الشاب أحمد دراج عضو مجلس النواب عن دائرة سمنود.

وجرت عملية التصويت خلال الجلسة، بعد تشكيل لجنة لإدارة العملية الانتخابية بين أعضاء مجلس النواب الذين أدلوا بأصواتهم سريا في أوراق اقتراع تباعا.