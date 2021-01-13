نجوم مسرح مصر يحتفون بأشهر قزم في الصعيد على السوشيال ميديا

احتفى نجوم مسرح مصر خلال تواجدهم في مدينة الأقصر، لتصوير فيلم «تماسيح النيل» باليتيوبر الصعيدى «سعيد الأسطورة»، أشهر قزم على السوشيال ميديا فى الأقصر الذى يقدم فيديوهات ساخرة على يوتيوب وفيسبوك.

وتواجد سعيد كمال الشهير بسعيد الأسطورة، داخل أحد الفنادق العائمة التى يقيم فيها نجوم مسرح مصر، حيث صور فيديوهات كوميدية مع عدد من الفنانين منهم حمدى الميرغنى، ومصطفي خاطر، وويزو.

وقال الفنان مصطفي خاطر، إنه متابع جيد ومعجب لما يقدمه سعيد الأسطورة فى فيديوهاته الساخرة على اليوتيوب .

ووجه حمدى الميرغنى، الشكر لسعيد الأسطورة، مؤكدا أنه يقدم الضحكة بشكل جميل ومختلف ولا يعتمد فقط على قصر قامته ليضحك جمهوره.

وسعيد الأسطورة يوتيوبر صعيدى حققت فيدوهاته أكثر من 50 مليون مشاهدة خلال 3 سنوات، ويقدم محتوى ساخرا يناقش من خلاله مشاكل المجتمع الصعيدى وعاداته وتقاليده .

ويتواجد فريق عمل فيلم «تماسيح النيل» فى الأقصر لمدة 7 أيام لتصوير عدد من المشاهد في الفيلم الذى يلعب بطولته عدد من النجوم بينهم خالد الصاوي وكريم عفيفي ومصطفي خاطر وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وبيومي فؤاد، وهو عمل كوميدي من تأليف لؤي السيد وإنتاج راني مسحال وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى وينتمي إلى نوعية أفلام الـ لايت كوميدي، ويعتبر هذا الفيلم هو أول عمل يضم أبرز نجوم مسرح مصر، الذين تألقوا خلال الفترة الماضية.