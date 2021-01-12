القدوسي: بايدن ألقى الكرة في ملعب النواب لعزل ترامب بعد تلقيه تهديدات

قالت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن، إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تحاول بالتعاون مع النواب الجمهوريين، تفعيل المادة الثانية من القسم الرابع من الدستور الأمريكي، التي تسمح بعزل الرئيس دونالد ترامب، بتهمة الرشوة وتحريض المتظاهرين يوم الأربعاء 6 يناير على اقتحام الكونجرس الأمريكي، ووجود 5 قتلى على الأقل، وتحول واشنطن إلى ثكنة عسكرية، وكذلك العديد من الولايات الأمريكية، في ظل رفض أنصار ترامب تولي الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مقاليد الحكم.

وأضافت القدسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة» وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن أنصار ترامب استخدموا أسلحة وهجموا على المباني الفيدرالية، وهذا يشكل إرهابا، وأنصاره هددوا بالحضور إلى الولايات الجنوبية والتهديد بتنفيذ العنف، وهذا أمر يُعاقب عليه القانون الأمريكي الذي يسمح بالتظاهر، ولكن لا يسمح بوجود أعمال عنف، ومن المتوقع أن يتم التصويت غدا الأربعاء على عزل الرئيس ترامب.

وتابعت، «بايدن يسير على خط رفيع جدا لتهدئة الأوضاع بعد تهديدات له ولنائبته بالعنف، وكذلك تهديدات بالقتل للنواب، وهو يحاول إلقاء الكرة في ملعب النواب، وأنه يريد تنفيذ القانون على المعتدين على المباني الفيدرالية، وبيلوسي حاولت إلقاء الكرة في ملعب نائب الرئيس، مايك بنس، ليتولي منصب الرئيس، بدلا من ترامب، في الوقت الحالي».

وتابعت، «ولكن القانون صعب تنفيذه لأنه يجب أن يكون (ترامب) مصاب بمرض ويصعب عليه تنفيذ مهام الرئاسة، و(بنس) يحاول تهدئة الأمور، و(بيلوسي) مصرة على عزل ترامب ليتحمل (بنس) كامل المسؤولية، ولكن إذا صدر تفويض غدا بعزل ترامب سيتعين مناقشة الأمر في شكل محاكمة، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية، والجدل حول توقيت محاكمة ترامب، خاصة أنه سيرحل بالفعل في 20 يناير، وهناك محاولة لتأجيل محاكمته بعد 100 يوم من تولي بايدن، الذي سيعمل على تهدئة الأوضاع الداخلية».