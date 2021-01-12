10 نقاط تلخص محاولة عزل «ترامب» من رئاسة أمريكا

قدم تقرير لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية إجابات على أسئلة تراود كثيرين حول الإجراءات التي ستتم في حال اللجوء لعزل ترامب للمرة الثانية، خلال حكمه الولايات المتحدة، وقد يخضع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لإجراءات العزل، وذلك في أعقاب أعمال الشغب التي طالت مبنى «الكابيتول» الأسبوع الماضي.

وقبل 9 أيام فقط من تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، يرى خبراء قانونيون ومشرّعون أن الفرصة لا تزال سانحة لجعل الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، دونالد ترامب، أول رئيس يخضع لإجراءات العزل مرتين في تاريخ البلاد.

واستعرض التقرير عددا من الأسئلة التي كانت إجاباتها كالآتي:

1- تبدأ عملية الإقالة بالتصويت في مجلس النواب الأمريكي على مواد العزل، وهي قائمة بالتهم الموجهة إلى الرئيس، ينص الدستور على أنه لا يزال من الممكن محاكمة ترامب على نفس الأفعال التي أدت إلى عزله.

2- إذا تم التصويت بأغلبية بسيطة (50% + 1) تبدأ إجراءات العزل، ثم يخضع لمحاكمة في مجلس الشيوخ.

3- بعد المحاكمة، يصوت مجلس الشيوخ على إدانة الرئيس الأمريكي وعزله من منصبه، ويتطلب نجاح هذا التصويت أغلبية الثلثين، وهو أمر لا يبدو تحقيقه سهلا، فبالنظر إلى سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ في وقت مساءلة ترامب الأولى، فقد تمكّن من البقاء في السلطة بسهولة.

3- لم تُعرف بعد الصياغة الدقيقة للتهم، لكن أعضاء مجلس النواب وزعوا بيانا يتهم ترامب بـ«التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة».

وجاءت هذه التهم في أعقاب أعمال الشغب الدامية التي وقعت في مبنى «الكابيتول» بالعاصمة واشنطن الأربعاء الماضي، بعد خطاب ألقاه الرئيس المنتهية ولايته أمام أنصاره.

ترامب متهم بدعوة سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبرجر للبحث عن إيجاد 11 ألف صوت، تقلب فوز جو بايدن في الولاية.

4- عندما يترك الرئيس منصبه، فإنه يحق له الحصول على مجموعة من المزايا بما في ذلك راتب تقاعد يقدّر بحوالي 200 ألف دولار سنويا، إلى جانب مزايا أخرى، إلا أن القانون الرئاسي لعام 1958 نصّ على أن هذه الامتيازات لا تظل متاحة لأي شخص يعزل من منصبه.

5- كانت هناك دعوات لإقالة ترامب باستخدام التعديل الخامس والعشرين للدستور، لكن هذا يتطلب موافقة نائب الرئيس مايك بنس ومجلس وزراء الرئيس، وهو أمر لم يتحقق.

6- قد يصوّت المجلس على القرار، الثلاثاء، وسيمنح بنس ومجلس الوزراء بعد ذلك 24 ساعة للتصرف، قبل تحرك مجلس النواب المحتمل نحو محاكمة ترامب لعزله.

7- لمجلس الشيوخ الأمريكي القدرة على منع المواطنين من الترشح للمناصب المنصوص عليها في الدستور.

وإذا صوت أعضاء مجلس الشيوخ لإقالة شخص ما من المنصب، فيمكنهم أيضا التصويت لحظر الشخص الذي تم عزله من الترشح لمنصب مرة أخرى.

8- كثر الحديث مؤخرا عن الأشخاص الذين عفا عنهم ترامب قبل انتهاء فترة حكمه، إلا أن الدستور يحظر على الرئيس المنتهية ولايته القيام بذلك بالنسبة له شخصيا.

9- وقّع سلف ترامب في المكتب البيضاوي، باراك أوباما، على تعديل قانون يضمن حماية مدى الحياة لجميع القادة السابقين للولايات المتحدة، ولا يستبعد القرار أي رؤساء سابقين مهما كان السبب.

10- عندما يترك الرئيس منصبه، فإنه يحق له الحصول على مجموعة من المزايا بما في ذلك راتب تقاعد يقدّر بحوالي 200 ألف دولار سنويا، إلى جانب مزايا أخرى، إلا أن القانون الرئاسي لعام 1958 نصّ على أن هذه الامتيازات لا تظل متاحة لأي شخص يعزل من منصبه.