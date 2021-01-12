وزير قطاع الأعمال: كنا بنشغل مصنع الحديد والصلب زي فرن المطبخ

قال المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن التشغيل الخاطئ، أحد أسباب تصفية شركة الحديد والصلب، وإن الأفران يجب أن تظل مستمرة في العمل لمدة سنتين أو ثلاثة، ولكن للأسف لم يحدث ذلك، و«كنا بنشغله زي فرن المطبخ نقفله ونفتحه على حسب ظروف التمويل»، والتشغيل الخاطئ كان سببا في إلغاء المناقصة، والاستشاري طلب تشغيل الأفران بطاقتها القصوى ثلاثة شهور لمعرفة الضرر، وبالفعل تم توفير المستلزمات، إلا أن إدارة الشركة قالت إنها لم تستطع تشغيل الأفران، إلا لمدة أسبوعين فقط.

وضع العمال ومالكي الأسهم

وأضاف «توفيق» في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، الثلاثاء: «مالكي الأسهم في شركة الحديد والصلب، التي تغلق، هم أنفسهم سيكونوا أصحاب الأسهم في الشركة الجديدة (المناجم)، لافتا إلى أنه لا يوجد شركاء من القطاع الخاص في الشركة الجديدة، موضحا أنه تم الاستعانة بجانب أوكراني للحصول على الخبرة مقابل أجر، ولكنه لن يكون شريكا، مشددا على أن الدولة دبرت تعويضات العاملين، و«الفلوس جاهزة».

الوزير حزين للتصفية

وأعرب وزير قطاع الأعمال عن حزنه بسبب تصفية الشركة، موضحا: «يعز عليا جدا كمصري، اتربيت في عيلة عندها أسهم في شركة الحديد والصلب، ولكن لما جيت في 2018 –في المنصب الوزاري- كان هناك مناقصة لإحلال وتجديد الأفران، وفوجئت أن هذه المناقصة كان يوجد بها توصيف لحال المصنع يطابق حالة المصنع قبلها بعامين ونصف، وخلال العامين ونصف العام تم تشغيل المصنع بصورة خاطئة ما أثر على التوصيف الجديد للمصنع، وبالتالي كان لابد من إلغاء المناقصة، ودعوة الاستشاري الذي وصف الحالة الأولى لفحص حالته، وبالفعل جاء وقال إنه تم تشغيل الأفران بطريقة خاطئة».

ولفت إلى أنه تم عمل مناقصة أخرى لتشغيل المصنع وتطويره عن طريق مشغلين سواء من الداخل أو الخارج، وحينها كانت مديونية المصنع 6.5 مليار جنيه، وعرضت عليهم الوزارة تحمل هذه المديونية، وتخفيض عدد العمال، إذا كان عددهم غير مقبول بالنسبة للمستثمر، وتم عمل المناقصة ولم يتقدم إلا مستثمر واحد طلب «ياخدها مقاولة وكان عايز يقلبنا في كام مليون دولار ويمشي ونعيش إحنا مع المشاكل المستمرة، ولذلك كان لا بُد إننا نغلق».