عاجل.. ترامب: الوقت حان لإنهاء الانقسامات وعودة الهدوء لأمريكا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن «الوقت حان لإنهاء الانقسامات وعودة الهدوء والسلام لأمريكا».

وقال ترامب، خلال كلمة له قرب الجدار الفاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك الثلاثاء، «نرفض ما فعله (الغوغاء) في الكونجرس الأسبوع الماضي».

كما أضاف، «نحترم تقاليد أمريكا ونرفض أعمال الشغب»، مشددا: «لست قلقا من محاولات عزلي».

ومثلت هذه التصريحات تراجعا كبيرا في موقف ترامب، لكن الرئيس المنتهية ولايته، عاد ليقول إن «حرية التعبير في أمريكا تتعرض لقيود».