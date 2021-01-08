سناتور جمهوري: أدرس مساءلة الرئيس «دونالد ترامب»

قال السناتور الجمهوري، بن ساس، إنه سيدرس مساءلة الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان بن ساس، قال في وقت سابق، إن «ترامب» يحابي الديكتاتوريين ويسيء معاملة النساء ويستخدم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» كمشروع تجاري، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت مصادر مطلعة، قالت في وقت سابق، إن «ترامب»، سأل عن السلطات التي يتمتع بها لمنح نفسه عفوا رئاسيا.

وكانت مساعدة رئيسة «مجلس النواب» كاثرين كلارك، قالت في وقت سابق، اليوم، إن الديمقراطيين في المجلس مستعدون للمضي قدما في إجراءات إقالة «ترامب»، على الرغم من بقاء أسبوعين على انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي الحالي.

وكانت رئيسة مجلس النواب الامريكي، نانسي بيلوسي، قالت في وقت سابق، إن «ترامب» شخص خطير للغاية ولا ينبغي له الاستمرار في منصبه، داعية علانية إلى عزله.

ومن جانبه، دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس «الشيوخ» السناتور تشاك شومر، أمس الخميس، مايك بنس نائب ترامب، إلى تنحية الرئيس الأمريكي الحالي، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وجاءت هذه الأحداث على خلفية، ما شهدته واشنطن، أمس الاول، من اقتحام مؤيديين لترامب، مبنى «الكونجرس» الامريكي، تزامنا مع عقد جلسة «الكونجرس» بمجلسيه، للتصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكان رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، قال في وقت سابق، إنه يجب حل خلافات الانتخابات في ميدان المعركة.

وكانت شبكة «سي بي إس» الإخبارية الامريكية، قالت في وقت سابق، إن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب يناقشون اللجوء إلى المادة 25 من الدستور الامريكي، والتي تحدد آلية عزل رئيس البلاد من منصبه، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».