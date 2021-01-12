أحمد سعد بعد فوزه بـ«وكيل البرلمان»: مسؤولية ثقيلة

قدم المستشار أحمد سعدالدين، وكيل مجلس النواب الجديد، الشكر والتقدير العميق لأعضاء مجلس النواب على منحه هذه الثقة، حيث ذكر أنها شرف عظيم طُوق على عنقه بهذه المسؤولية، «ما أعظمها شرف وما أثقلها مسؤولية، أؤكد أني سأكون عند حسن ظنكم بي جميعا ، المعارض والمؤيد».

سنخرج للشعب أفضل السنن وأدق التشريعات وأصوب القرارات

وأضاف «سعدالدين»، خلال كلمته بالمجلس: «تحت قبة هذا البرلمان قد تختلف الآراء وقد تتباين وجهات النظر وقد تحتد المناقشات ولكن لا مساس ولا ضير طالما صدقت النوايا وتوحدت الأهداف وانصهرت جميعًا في إناء واحد لتخرج لشعب مصر أفضل السنن وأدق التشريعات وأصوب القرارات».

مهام جسام وأعمال شاقة

وتابع: «لدينا مهام جسام وأعمال شاقة على جميع الأصعدة يعلمها القاصي قبل الداني، فأسعى وزملائي من أعضاء البرلمان على انجازها وإنهائها على أفضل ما يكون لكي تكون الدورة البرلمانية علامة فارقة في العمل النيابي في تاريخ مصر الحديث».