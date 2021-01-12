القيادات الدينية تهنئ المستشار حنفي جبالي ووكيلي مجلس النواب الجدد

هنأ د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المستشار حنفي علي الجبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب.

كما هنأ كلا من المستشار أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم بانتخابه وكيلاً أول للمجلس، ومحمد محمد أبو العينين لانتخابه وكيلًا ثانيًا للمجلس.

تهنئة المفتي

في سياق متصل هنأ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- كلًّا من المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين لفوزهما بمنصب وكيلَي مجلس النواب.

وتوجه المفتي بخالص الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقهما في مهام المنصب الجديد، وتلك الأمانة التي أوكلت إليهما، وأن يرشدهما إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد.

تهنئة الأزهر

وتقدم الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس المحكمة الدستورية السابق، لاختياره رئيسًا لمجلس النواب المصري الجديد 2021، متمنيا لسيادته خالص التوفيق والنجاح والسداد في خدمة الوطن.

كما تقدم الإمام الأكبر بالتهنئة إلى أعضاء مجلس النواب، بمناسبة انطلاق جلسات دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الجديد 2021، اليوم الثلاثاء، متمنيًا لجميع النواب السداد والتوفيق في خدمة ورعاية مصالح الشعب، ورسم مستقبل مشرق لهذا الوطن.

مستشار رئيس الجمهورية

في السياق ذاته، تقدم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، بالتهنئة للمستشار حنفي علي الجبالي بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، متمنيًا له التوفيق في أداء رسالته التي ناطها به الدستور والقانون.

وأعرب الأزهري عن خالص تمنيه بالتوفيق والنجاح والسداد لرئيس مجس النواب الجديد في خدمة الوطن كما هنأ كل أعضاء مجلس النواب الجدد متمنيًا لهم التوفيق والسداد في خدمة وطننا مصر.

واختتم الدكتور أسامة الأزهري بيانه بالدعاء لكل أعضاء مجلس النواب ولرئيس البرلمان الجديد أن يوفقهم الله عز وجل في أداء مهمتهم من أجل خدمة مصر.