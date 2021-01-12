وكيل مجلس النواب الجديد: سأعاون زملائي بسمات القاضي وعدالته

قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب الجديد، إنه لا يفوته بعد الفوز بهذا المنصب أن يذكر ما شرفه به الله من قبل بتقليده منصبًا قضائيًا رفيعا لدى منبر العدالة وحامي الحقوق وراعي الحريات وهو «مجلس الدولة»، حيث إن هذا الحصن الذي مكث فيه من عمره طويلا واستبغ فيه بصمت القاضي فينصت كثيرًا ويتحدث قليلًا.

كنت أحمل أوراق مثقلة بهموم المتقاضين وآمالهم

وأضاف «سعد الدين»، خلال كلمته في الجلسة، أنه كان يحمل أوراق مثقلة بهموم المتقاضين وأمالهم أثناء منصبة القضائي، حتى يرسي الحقوق المعلقة لهم على بر آمن، «من هذه العقيدة وتلك أعدكم أن أكون نائبًا عن الشعب معينًا لزملائي بسمات القاضي وعدالته».

أشكر الأمين العام لمجلس النواب وكل الموظفين تحت القبة

وتابع: «أختزل كلمتي هذه بأن أتقدم بكل الود والشكر والتقدير للسادة الموظفين والعاملين الذين زاملتهم كأمين عام مجلس النواب، ولم أجد منهم إلا كل إخلاص وتفاني، عملنا جميعا بروح الزميل الواحد، لتحقيق الغايات المنشودة، لعل نجاحهم اليوم تحت قيادة السيد المستشار محمود فوزي الأمين العام في إتمام هذه الجلسة الافتتاحية هو خير دليل على تفانيهم في عملهم فلهم منا كل الشكر والتقدير».