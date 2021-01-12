يوسف زيدان يصدر طبعات جديدة لـ25 كتابا من أعماله
كتب:
إلهام زيدان
11:33 م | الثلاثاء 12 يناير 2021
الدكتور يوسف زيدان
أعلن المفكر الدكتور يوسف زيدان، إصدار طبعات جديدة من 25 كتابا جديدا من أوائل الكتب التي أصدرها من قبل بعد نفاد طبعاتها السابقة.
وأوضح زيدان عبر حسابه على فيسبوك: تعاقدتُ مع دار النشر المصرية (العليا) على إصدار طبعات جديدة من كتبي الخمسة والعشرين تالية الذكر، وهي كتب نفدت طبعاتُها السابقة منذ فترة طويلة.. وهذه الكتب هي:
1- المقدمة في التصوف.
2- عبد الكريم الجيلي فيلسوف الصوفية.
3- الفكر الصوفي.
4- شرح فصول أبقراط لابن نفيس (دراسة وتحقيق).
5- ديوان عبد القادر الجيلاني (دراسة وتحقيق).
6- ديوان عفيف الدين التلمساني (دراسة وتحقيق).
7- النادرات العينية مع شرح النابلسي (دراسة وتحقيق).
8- الطريق الصوفي وفروع القادرية في مصر.
9- عبد القادر الجيلاني ، باز الله الأشهب.
10- رسالة الاعضاء لابن النفيس (دراسة وتحقيق).
11- المختصر في علم أصول الحديث لابن النفيس (دراسة وتحقيق).
12- المختار من الأغذية لابن النفيس (دراسة وتحقيق).
13 – شرح مشكلات الفتوحات / ابن عربي ، الجيلي (دراسة وتحقيق).
14- فوائح الجمال وفواتح الجلال لنجم الدين كبري (دراسة وتحقيق).
15- التراث المجهول.
16- التقاء البحرين (نصوص نقدية).
17- حي بن يقظان النصوص الأربعة ومبدعوها (دراسة وتحقيق).
18- متواليات صوفية.
19- متواليات تراثية.
20- علي الدين (ابن النفيس) القرشي، إعادة أكتشاف.
21- ماهية الأثر الذي يبدو في وجة القمر، لابن الهيثم (دراسة وتحقيق).
22- مقالة في النقرس، للرازي (دراسة وتحقيق).
23- التصوف والطرق الصوفية.
24- المخطوطات الألفية.
25- كلمات (التقاط الألماس من كلام الناس)
كما صدرت مؤخرا في طهران، الترجمة الفارسية للجزء السادس عشر من موسوعة الشامل في الصناعة الطبية بتحقيق يوسف زيدان.