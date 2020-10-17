يوسف زيدان منتقدا تلوث شواطئ الإسكندرية بالقمامة: الحكومة ساكتة ليه؟

وجه الدكتور يوسف زيدان الروائي والمفكر انتقادا جديدا لوزارة البيئة، بخصوص تعرض شواطئ الإسكندرية للتلوث بالقمامة على أيدى أصحاب مراكب الصيد.

ونشر زيدان مجموعة من الصور لشواطئ المدينة الساحلية وعلق عليها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": فجرًا، في كل يوم، تكون شواطيء الإسكندرية نظيفة .. وفجأة، تأتي مراكب الصيد الصغيرة وتحوِّم أمام الشواطيء ثم تلقي بالقمامة، فتتلوّث الشواطيء طيلة اليوم.

وتساءل صاحب "عزازيل" لماذا لا يصطادون بعيدًا عن المدينة، ولماذا تسكت الحكومة على أفعال هؤلاء المخرّبين، عن عمد لماذا؟

وكان يوسف زيدان، قد عبر في يوليو الماضي عن استيائه مما وصلت إليه حالة شواطىء الإسكندرية، من طفو الزيت الفاسد وطفو القمامة أمام الشواطىء، بعد رفع حظر التجوال، منتقدا ما اعتبر الأمر ناتج عن غياب وزارة البيئة عن القيام بدورها.

ونشر "زيدان" ثلاث صور من مياه البحر والشواطيء، على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها: تعرض صباح اليوم، بعد رفع حظر تجوال البشر والبقر، المزيدُ من الزيت الفاسد ضُخَّ أمام شواطئ بحرنا، والمزيدُ من الزبالة يطفو على صفحته، يزعمون والعهدة على الزاعمين، أن ببلادنا وزارة للبيئة!

وبعدها بيومين قال زيدان وزارة البيئة اتصلت به: اتصل بي ظهر (ممثل وزارة البيئة)، هكذا عرّف نفسه، وسألني عن بعض تفاصيل ما نشرته على صفحتكم هذه، من تلويث متعمّد لشواطئ الإسكندرية بالزيوت الفاسدة والقمامة، ووعدني بأنهم سيبدأون من اليوم العمل للقضاء على هذه الظاهرة الفاضحة، يا مُسهّل.

شار إلى أن يوسف زيدان، مفكر وروائي مصري، حصل على درجة الأستاذية في الفلسفة وتاريخ العلوم، وصدر له حتى الآن أكثر من 70 كتابًا.

نالت أعماله جوائز دولية عديدة: جائزة "عبد الحميد شومان" للعلماء العرب الشبان (الأردن)، جائزة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية (الكويت)، جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجال الفقه الطبي وأصول فن تحقيق المخطوطات.

ونالت روايته الأشهر "عزازيل" عدة جوائز عالمية: جائزة البوكر العربية (2009)، وجائزة أنوبي (2012)، وجائزة بانيبال (2013).

أصدرت له دار الشروق عددًا من المؤلفات والأعمال الإبداعية، منها رواياته: ظل الأفعى، عزازيل، النبطي، محال، جونتنامو، نور، فردقان، وتتصدر رواياته قائمة الكتب الأعلى مبيعًا منذ صدورها، وحتى الآن.