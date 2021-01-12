تشميع كافتيريا وضبط 30 شيشة في حملة على المقاهي بمرسى مطروح

أعلن رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، عن غلق وتشميع إحدى الكافتيريات في شارع المحطة، لمخالفته القرارت الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وبسبب تقديم الشيشه لرواد المقهى.

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح إن الحملة، التي استهدفت عدداً من المقاهي، بإشراف إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة، بالاشتراك مع قسم شرطة المرافق، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات في الكافتيريا، التي تقرر إغلاقها وتشميعها، حيث تبين أنها تعمل في أوقات مواعيد الغلق المقررة.

وأضاف "جاب الله" أنه تم ضبط 30 شيشة في المقهى، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه قرر إغلاق وتشميع المقهى، طبقاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وتم تحرير محاضر بجميع المخالفات، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وشدد على مواصلة الحملات المكبرة لضبط البناء العشوائي والمخالف بدون تراخيص، بالتزامن مع جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه تم، خلال إحدى الحملات في هذا الصدد، التحفظ على معدات وأدوات بناء في أحد العقارات المخالفة بمنطقة "الأبيض".

وأكد رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح أنه سيتم تطبيق سلطة القانون لمنع البناء العشوائي، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بكل حزم لجميع أعمال البناء المخالف.

وناشد جميع أصحاب المقاهي والكافيهات والمواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، للحفاظ على صحة الجميع، وتوعد بأن الغلق والتشميع في انتظار المخالفين.

ووجه محافظ مطروح، في أوقات سابقة، بتكثيف الحملات المكبرة على المقاهي والكافيهات في مختلف الأحياء، بنطاق مراكز ومدن مطروح، وضبط جميع المخالفات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها.