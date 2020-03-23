وقف المزادات ومصادرة الشيش.. 4 خطوات لـ"الإسكان" للوقاية من كورونا

اتخذت وزارة الإسكان مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد على مدار الأيام السابقة، وبدأت تلك الإجراءات بتعقيم كل المباني الإدارية، وتقليل التعامل مع الجمهور، وشنت حملات في المدن الجديدة لغلق المقاهي ومصادرة الشيش، كما أوقفت المزادات لمنع التجمهر، وترصد "الوطن" في النقاط التالية أبرز وأهم تلك الإجراءات، التي تضمنت قرارات تتعلق بالمتقدمين للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي:

أولا: تعقيم كل مقرات الوزارة

شملت حملة التعقيم ديوان عام الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، وكذا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة والإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لحماية ووقاية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال اللجان المشكلة لمواجهة الأزمات والكوارث، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من جميع جهات الدولة لمكافحة انتشار الفيروس.

وبحسب تصريحات سابقة للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، فإن الإجراءات تشمل، تكثيف حملات التوعية من خلال المنشورات واللوحات الإرشادية، وتعقيم وتطهير المكاتب والمصاعد والسيارات، ولا سيما مكاتب خدمة المواطنين، وتعقيم الجهات الخدمية.

كما أوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، أنه تم التعاقد مع شركة نظافة تتولى تطهير وتعقيم المبنى بالكامل، مع متابعة تطهير وتعقيم المصاعد والسلالم بصفة دوية باستخدام المنظفات الموصى بها من وزارة الصحة، بجانب قيام الإدارة الطبية بالهيئة بتفعيل خدمة الرسائل النصية ورسائل الواتس أب للتنبيه على العاملين، بالتوجه مباشرة للإدارة الطبية أو مستشفى حميات إمبابة، عند الشعور بأي أعراض برد أو الاشتباه في فيروس كورونا، بينما تقوم إدارة الحركة بالهيئة بتعقيم وتطهير جميع وسائل نقل العاملين بشكل دوري.

وأضاف نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن أجهزة المدن الجديدة تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من بينها تعقيم مقر الجهاز بالكامل، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والإدارات المماثلة، وتوفير الكمامات والأدوات الخاصة بالنظافة، للقضاء علي أي تلوث، وذلك حرصاً من كل جهاز على صحة العاملين والعملاء.

كما وفر مسؤولو كل جهاز مستلزمات ومواد التعقيم، والمطهرات، ويقوم فريق الرش بالمرور على جميع إدارات الجهاز، وتعقيم كل المكاتب والحمامات وخاصة مركز خدمة المواطنين، ووضع اللافتات الإرشادية لزيادة الوعي الصحي للموظفين، ومتابعة جميع التعليمات والقرارات والبيانات من خلال التواصل الاجتماعي.

ثانيا: تقليل التعامل مع الجمهور

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تصريحات سابقة إنه تقرر تعديل مواعيد عمل مركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق لتصبح من الساعة 9 صباحاً : 3 عصراً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، بدلاً من المواعيد السابقة والتى كانت من الساعة 9 صباحاً: 9 مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، وذلك في ضوء تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات الدولة.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم توفير عدد من الخدمات للمواطنين الحاجزين ضمن مشروعات الصندوق ببرنامج الإسكان الاجتماعي عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين على الرابط https://cservices.shmff.gov.eg، منعاً لتكدس المواطنين بمراكز خدمة العملاء بمختلف أجهزة المدن والمحافظات، خاصة فيما يتعلق باستكمال المُستندات الأساسية للمواطنين، وذلك فى غضون الأسبوع القادم.

ثالثا: حملات أجهزة المدن لمنع الشيش والرقابة على المقاهي:

قامت أجهزة المدن الجديدة، بشن حملات مكبرة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأنه يتم تطبيق القرارات بالمدن كافة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وشملت حملة على جميع المدن الجديدة لمصادرة الشيش بالمقاهي والكافيهات وإزالة المخالفات، ومتابعة قرار غلق المحال المخصصة بغرض غير بيع السلع الغذائية من الساعة 7 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً.

رابعا: تعليق المزادات العلنية

وحسبما قال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، فإن الهيئة قررت تعليق جلسات إجراء المزادات والقرعات العلنية بجميع المدن الجديدة والسابق الإعلان عنها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مضيفاً أنه سيتم الإعلان لاحقا عن التوقيتات الجديدة.

وأكد المهندس محمد أنور هلال، أن ذلك يأتي حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.