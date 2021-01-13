للصيادلة.. 6 حالات من حقك فيها صرف إعانات من النقابة

أعلنت النقابة العامة للصيادلة، أنه فى إطار حرص نقابة الصيادلة ودورها المهنى والإنسانى فى الوقوف بجانب أعضائها ودعمهم فى كل ماقد يتعرضون له وتيسيراً على ذويهم الذين قد يتأثرون بفقدهم أو محنة عائلتهم، تم إنشاء ودعم تطوير صندوق الإعانات والزمالة، لتوفير الدعم اللازم للأعضاء في 6 حالات.

«الوطن»، ترصد أهم ما يقدمه الصندوق للأعضاء خلال السطور القادمة:

أولا: يصرف مبلغ 15 ألف جنيه للحالات التالية

1_حالات الإصابة بمرض السرطان.

2_حالات زراعة الكبد

3_حالات زراعة الكلى

4_حالات العجز الكلى او الجزئى الذى يقعده عن العمل

ثانياً: تصرف نسبة من قيمة العلاج وبحد أقصى 15 ألف جنيه للحالات التالية:

1- تصرف نسبة 25% من إجمالى التكلفة للحالات المرضية والعمليات الجراحية الكبرى(بما لايجاوز الحد الأقصى).

ثالثاً: يصرف مبلغ 10 آلاف جنيه فى حالات

1. الوفاة العادية.

2. عمليات القلب المفتوح.

رابعاً: يصرف مبلغ 5 آلاف جنيه لحالات

1. عمليات القسطرة.

2.حالات العجز الجزئى.

3. التعرض لحادث أدى لإصابة بالغة.

خامساً: حالات حريق الصيدليات

يتم صرف نسبة من الخسائر بعد تقديرها بناءَ على تقرير تعده لجنة مشتركة من النقابة العامة والفرعية مكونة من (خمسة أعضاء) ويكون الصرف بعد تقديم المستندات واستيفاء الأوراق المطلوبة حسب تقدير اللجنة لنسبة التلفيات كمايلى:

1_تلفيات أقل من 50%يتم صرف مبلغ 10 آلاف جنيه.

2_ تلفيات حتى 75%يتم صرف مبلغ 15 ألف جنيه.

3_تلفيات أكثر من 75%يتم صرف مبلغ 40 ألف جنيه.

ويصرف المبلغ المستحق كما يلى :_

1_للصيدلى مالك الصيدلية.

2_ للصيدلى المالك والصيدلى المستأجر مناصفة فيما بينهما إذا ماكانت الصيدلية مؤجرة.

سادساُ: دعم شهداء كورونا

يصرف مبلغ خمسين ألف جنيه إعانة وفاة الصيدلى بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.