تعرف على «يان كوبيش» المرشح لمنصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

يدرس الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ترشيح المبعوث الأممي المعني بلبنان، السلوفاكي يان كوبيش، لمنصب مبعوث المنظمة الأممية إلى ليبيا.

ولا يزال منصب المبعوث الاممي إلى ليبيا شاغرا منذ مارس من العام الماضي 2020 حينما أعلن المبعوث الأممي السابق، غسان سلامة، استقالته، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية

ونرصد أبرز المعلومات عن «يان كوبيش»:

-ولد كوبيش عام 1952.

-حاصل على شهادة في العلاقات الاقتصادية الدولية من معهد موسكو الحكومي للشؤون الدولية.

-عمل في وقت سابق مديرا لمركز منع الصراعات التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

-عمل في وزارة الشؤون الخارجية في تشيكوسلوفاكيا السابقة من 1976 إلى 1992، قبل عمله في وزارة الخارجية في سلوفاكيا.

- شغل منصب الممثل الدائم لسلوفاكيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في عام 1993.

شغل منصب أمين عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من 1999 إلى 2005.

شغل منصب رئيس لجنة وزراء مجلس أوروبا من 2007 إلى 2008.

-شغل منصب وزير خارجية سلوفاكيا من 2006 إلى 2009.

- شغل منصب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا من 2009 إلى 2011.

-شغل كوبيش منصب الممثل الخاص، رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان «يوناما» من 2011 إلى 2015.

-شغل منصب الممثل الخاص، رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» من 2015 إلى 2018.

-تم تعيينه في 9 يناير 2019 منسقا خاصا له في لبنان خلفا للدنماركية بيرنيل داهلر كاردل

-يجيد كوبيش اللغات السلوفاكية والتشيكية والإنجليزية والروسية ويتحدث بعض الفرنسية.

-متزوج ولديه ابنة واحدة.