إسرائيل تشن عدوانا على «دير الزور» السورية.. و«المرصد»: نفذت 18 غارة

أعلن الجيش السوري، فجر اليوم، أن القوات الإسرائيلية شنت عدوانا على مدينة «دير الزور» ومنطقة «البوكمال» شرق البلاد، مشيرا إلى أنه يجري تدقيق نتائج العدوان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح مصدر عسكري، أنه في تمام الساعة 01:10 من فجر اليوم، قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على دير الزور والبوكمال، فيما يتم تدقيق نتائج العدوان الإسرائيلي.

من جانبه، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقره العاصمة البريطانية «لندن»، إن انفجارات عنيفة دوت في أرجاء محافظة «دير الزور»، نتيجة قصف يرجح أنه لطائرات إسرائيلية استهدفت مستودعات «عياش» و«معسكر الصاعقة» عند أطراف «دير الزور» ومستودعات ومقرات في البوكمال والميادين.

وأضاف «المرصد»، أن هناك معلومات مؤكدة عن تدمير مستودعات أسلحة، مشيرا إلى عدم ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية.

وأوضح «المرصد السوري»، أنه تم تنفيذ أكثر من 18 غارة جوية في المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور الى الحدود السورية العراقية في بادية «البوكمال».

وأشار المرصد، إلى تمركز في تلك المواقع «الحرس الثوري الإيراني» وو«حزب الله» اللبناني وميليشيا «فاطميون» التي تتخذها مركزاً للتدريب.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أقر في مطلع يناير الجاري، تنفيذه 50 غارة على أهداف بسوريا في 2020.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه نفذ 20 عملية نوعية عند الحدود اللبنانية والسورية.

وكانت مواقع تابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني» تعرضت أمس الثلاثاء، عند أطراف مدينة «البوكمال» إلى غارات جوية.

وذكرت قناة «العربية» الإخبارية، ان الغارات، جاءت بعد تعمد ميليشيا «فاطميون» الأفغانية، إلى نقل حمولة أسلحة عبر 4 شاحنات كبيرة مخصصة لنقل الخضار والفواكه.

وقال «المرصد السروي لحقوق الإنسان»، مقره العاصمة البريطانية «لندن»، إن تلك الشاحنات كانت محملة بصواريخ إيرانية الصنع، جاءت عن طريق العراق.