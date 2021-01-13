التاريخ الأسود لهجمات إسرائيل على سوريا.. ومازالت الغارات مستمرة

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ اندلاع النزاع في سوريا، في 2011، غارات جوية وصاروخية استهدفت، الجيش السوري، وقوات إيرانية، وعناصر «حزب الله» اللبناني.

وأقر جيش الاحتلال، في وقت سابق من شهر يناير الجاري تنفيذه 50 غارة على أهداف بسوريا في 2020.

وفجر اليوم، أعلن الجيش السوري، أن إسرائيل شنت عدوانا على «دير الزور» و«البوكمال» شرق البلاد، فيما قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقره «لندن»، إن انفجارات عنيفة دوت في أرجاء «دير الزور»، نتيجة قصف يرجح أنه لطائرات إسرائيلية استهدفت مستودعات عند أطراف «دير الزور» ومستودعات ومقرات في البوكمال والميادين.

وأوضح «المرصد السوري»، أنه تم تنفيذ أكثر من 18 غارة جوية، مشيرا إلى تمركز «الحرس الثوري الإيراني» وو«حزب الله» اللبناني وميليشيا «فاطميون» في تلك المواقع .

وأضاف «المرصد»، أن هناك معلومات مؤكدة عن تدمير مستودعات أسلحة.

ونرصد أبرز غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا:

12 يناير 2021:

تعرضت مواقع تابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني» إلى غارات جوية عند أطراف «البوكمال»، وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن الغارات، جاءت بعد تعمد ميليشيا «فاطميون» الأفغانية، إلى نقل حمولة أسلحة عبر 4 شاحنات كبيرة مخصصة لنقل الخضار والفواكه.

6 يناير الجاري:

قالت وكالة «سانا» السورية، في ذلك الوقت، إن الدفاعات السورية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي في جنوبي البلاد، مشيرة إلى إسقاط معظم صواريخ العدوان الإسرائيلي، فيما أوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن الضربات حدثت بعد أقل من 48 ساعة لزيارة ضباط من «الحرس الثوري الإيراني» للمنطقة.

30 ديسمبر 2020:

قتل جندي سوري وأصيب 5 آخرون جراء قصف إسرائيلي على موقعا عسكريا قرب العاصمة السورية «دمشق»، فيما قال «المرصد السوري»، إن القصف استهدف مواقع تابعة لـ«حزب الله».

25 ديسمبر 2020:

قال «المرصد السوري»، إن هجمات صاروخية إسرائيلية على «مصياف» في «ريف حماة الغربي» أسفرت عن مقتل 6 مقاتلين مدعومين من إيران على الأقل، كما دمرت، مستودعات ومراكز أبحاث تمركز فيها عناصر من ميليشيات إيرانية.

18 نوفمبر 2020:

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قصف أهداف تابعة لـ«فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني» الإيراني والجيش السوري، فيما أعلن «المرصد»، مقتل 10 عسكريين جراء الغارات.

3 سبتمبر 2020:

استهدفت غارات إسرائيلية مطار «تيفور» العسكري في حمص «ثالث أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان»، واسقطت الدفاعات الجوية السورية معظم الصواريخ.