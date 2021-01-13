أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 يناير: عيار 21 بـ819 جنيها

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 13 يناير 2021، عقب ارتفاعها أمس الثلاثاء، في أسواق المال والبورصات العالمية.

أسعار أعيرة الذهب

وسجّل عيار 24 نحو 936 جنيهًا، فيما بلغ عيار 21 سعر 819 جنيهًا، وبيع عيار 18 بـ 702 جنيه، وبلغ الجنيه الذهب 6 آلاف و558 جنيهًا.

وكان الذهب قد خسر 55 جنيهًا خلال 7 أيام الماضية.

وواصل الذهب ارتفاعاتها عالميًا، بداية من أمس الثلاثاء، وهو ما انعكس على كل المعادن التى ارتفعت متأثرة بارتفاع الأوقية لتباع الأوقية 1855دولار اى بارتفاع 2%.

واكد متعاملون فى سوق الذهب أن المعدن النفيس لم يستفد من تراجع العملة خسائر الأسهم الأمريكية، خلال بداية التعاملات وهو ما أدى إلى ارتفاعات طفيفة

وكان الذهب قد حقق الذهب 24% في عام 2020 مستفيدا من حزم التحفيز الضخمة لمواجهة فيروس كورونا لدولة أمريكا.

وقال الدكتور واصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن التوقعات بارتفاعات الذهب هذا العام هو الأكثر بالمقارنة بالتراجع، وذلك بسبب السياسات التحفيزية لأمريكا، وارتفاع نسب التضخم وضعف الدولار، وكذلك ارتفاع في سعر الأوقية لتباع 1855 دولار، وهي زيادات طفيفة.

ونوه إلى تراجعات الذهب خلال الفترة الماضية لم يشجع على شراء المشغولات الذهبية في السوق المحلي، الذي يعاني الركود وتراجع القوة الشرائية وعدم وجود فوائض مالية، والتي تم استهلاكها في بند كورونا.