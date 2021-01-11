أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. عيار 21 بـ810 جنيهات

استقرت أسعار الذهب بمحلات الصاغة في نهاية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 11 يناير، وذلك بعد انخفاضها اليوم لتلامس أدنى مستوى في 6 أسابيع، حيث إنه وفقا لشبكة روسيا اليوم، ظلت الأسعار تتعرض لضغوط بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وجاءت أسعار الذهب عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 والجنيه الذهب في نهاية التعاملات على النحو التالي:

أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 923 و926 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 808 و810 جنيهات.

الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 693 و694 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب في نهاية تعاملات اليوم بين 6464 إلى 6480 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب في نهاية تعاملات اليوم بين 923429 و925714 جنيها.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة في نهاية تعاملات اليوم بين 28719 إلى 28790 جنيها.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر بنهاية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 11 يناير، 930.75 جنيه، و59.47 دولار ، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 814.43 جنيه، و52.04 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في أسواق المال، 698.07 جنيه و44.60 دولار.

وفي هذا السياق قال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق لدى شركة «أكسي»، إن ارتفاع العوائد الأمريكية أثر بشكل كبير على أسعار الذهب بشكل سلبي، حيث إن أيام مجد الذهب انتهت، وأشار إلى أن الكثير من المراكز تواصل الخروج من السوق، حيث إن المراكز لم تكن مستعدة لتلك التحركات في الدولار الأمريكي.

وعلى الجانب الآخر، أظهرت بوابة «كوين ديسك» تواصل انخفاض عملة «البيتكوين» الرقمية حيث بلغت نسبة الانخفاض بعد افتتاح التداول 11.55%.