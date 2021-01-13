الإحصاء: 779 ألف مواطن استفادوا بـ2.4 مليار من برنامج «كرامة» في 2019

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنَّ قيمة المبالغ المنصرفة مـن كرامة 2.4541 مليار جنيه عام 2019 مقابل 1.6314 مليار جنيه عام 2018، بزيادة بلغت 50.4٪، فيما بلغت عدد الحالات المستفيدة 779.286 ألف حالة عام 2019 مقابل 291.743 ألف حالة عام 2018 بزيادة بلغت 167.1٪، حيث ترجع الزيادة إلى تحويل بعض الحالات من المعاشات والمساعدات لبرنامج «كرامة».

جاء ذلك وفق اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الاجتماعية عام 2019، والتي أصدَرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،

• المبالغ المنصرفة من برنامج «تكافل» بوزارة التضامن الاجتماعي

- بلغـت قيمة المبالغ المنصرفة مـن برنامج «تكافل» 9.8104 مليار جنيه عـام 2019 مـقابل 11.6026 مليار جنيه عـام 2018، بانخفـاض بلغ 15.4٪، وبلغت عدد الأسر المستفيدة 1.6959 مليون عام 2019 مقابل 1.9161 مليون حالة عام 2018 بانخفاض بلغ 11.5٪.

• المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات بوزارة التضامن الاجتماعي

- بلغت قيمـة المبالغ المنصرفة من المعاشات والمساعدات 5.8214 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 391 7.1 مـليار جـنيـه عام 2017/2018 بانخفاض بلغ 18.5٪0.

- بـلغ عـدد الـحالات المستفيدة 1.2857 ملـيون حالة عـام 2018/2019 مقابل 1.7713 مليون عام 2017/2018 بانخفاض بلغ 27.4%، ويرجع ذلك الانخفاض الي دمج بعض الحالات لكرامة

• التأمين الاجـتماعي بالقـطاع الحكومي

- بلغ إجمالي قيمة المعاشات 85.461 مليار جنيه عام 2018/ 2019 مقابل 72.863 مليار جنيـه عـام 2017/2018 بزيادة بلغت 17.3٪.

- بلغ عدد الحالات المستفيدة 3.7113 مليون حالة عام 2018/ 2019 مقابل 3.4414 مليون حالة عام 2017/2018 بزيادة بلغت 7.8 ٪

• التامين الاجتماعي بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص

بلغت قيمة المبالغ المنصرفة من معاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على المنتفعين 6.0564 مليار جـنيه عام 2018/2019 مقابل 5.2243 مـليار جنيه عام 2017/2018 بـزيادة بلغـت 15.9%.

- بـلغ عدد الحالات المستـفيدة من معاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتمـاعي 3.401 مليون حالة عام 2018/2019 مقابل 3.280 مليون حالة عام 2017/2018 بزيادة بلغت 3.7%.

- بلغـت قيمـة المعاشـات المنصرفة للارامل بالقطاع العام والخاص 1.681 مليار جنيه عام 2019 مقابـل 1.450 مليار جنيه عام 2018 بزيادة بلغت 15.9%.

- بلغ عدد الحالات المـستفـيـدة للأرامل 1.9966 مليـون حالـة عام 2019 مـقابـل 1.9503 ملـيون حالة عام 2018 بزيادة بلغت 2.4%.

- بـلغـت قيـمـة المعاشات للعاملين بالقطاع الـعـام والـخـاص 5.334 مـليار جنيـه عام 2019 مقابل 4.628 مليار جنيه عام 2018 بزيادة بلغت 15.3%.

- بـلغ عـدد الحالات المستـفيدة 2.6058 مـليون حالة عام 2019 مقابـل 2.5181 مليون حالة عام 2018 بزيادة بلغت 3.5%.

- بـلغـت قيـمة المعاشات المنـصرفة للعاملين لدى أنفسهم 708 ملايين جنيه عـام 2019 مقابل 581 مليون جنيه عام 2018 بزيادة بلغت 21.9%.

- بلغ عـدد الحــالات المسـتـفيدة 784 ألـف حالة عام 2019 مـقابل 751 ألف حالة عام 2018 بزيادة بلغت 4.4%.

• النقابات العامة واللجان النقابية

- بلغ عدد النقابات العامة 29 نقابة عامة عام 2019.

- بلغ عدد اللجان النقابية 1028 لجنة تضم 3.9460 مليون عضو عام 2019 مقابل 1015 لجنـة تضم 4.0594 ملايين عضو عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 2.8٪ في عدد الأعضاء.

• الوحدات المحلية

- بلغ عدد الوحدات المحلية 1308 وحدة محلية والقرى التي تخدمها 3369 قرية عام 2019.

- بلغ عدد المستفيدين من الخدمات التي تشرف عليها الوحدات المحلية 56.2655 مليون مستفيداًً عام 2019 مقابل 54.5044 مليون مستفيداً عام 2018 بزيادة بلغت 3.2٪.

• الجمعيات الأهلية المعانة

- بلغ عـدد الجمعيات الأهلية المعانة 3226 جمعية عام 2019 مقابل 2993 عام 2018 بزيادة بلغت 7.8%.

- بلغ عـدد الأعضاء المشتركين 459 ألف مشترك عـام 2019 مقابل 438 ألف مشـترك عام 2018 بزيادة بلغت 4.8%.