الإسكان: الإعفاء من غرامات تأخير مستحقات وحدات المدن الجديدة لـ15 مارس

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استمرار العمل بالتيسيرات السابق منحها من المجلس بجلسته رقم 146 بتاريخ 3 نوفمبر 2020.

وتضمن القرار، سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي)، والفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة بمعرفة الهيئة، وذلك حتى 2021 مارس 15 بالإعفاء من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك وفق بيان أصدَرته وزارة اليوم.

وأوضح وزير الإسكان، أنَّه يتمّ العمل بالتيسيرات، فى الحالات التالية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدَر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتمّ تخصيصها للغير، والمبالغ التي يتمّ سدادها في الفترة من 14 ديسمبر 2020 وحتى 15 مارس 2021.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنَّه يتمّ تطبيق التيسيرات بشرط التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المُخصصة بنظام الشراكة، والأراضى التي تمّ إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.