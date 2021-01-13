انتهاء تنفيذ مبنى رعاية الموهوبين ومجمع المواقف في «قنا الجديدة»

انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة عصام الجزار، من تنفيذ مبنى لرعاية الموهوبين بمركز خدمات الحي السكني الثاني بمدينة قنا الجديدة وتمّ تسليمه لمديرية التربية والتعليم للتشغيل، وكذا الانتهاء من تنفيذ مجمع المواقف بمساحة 15 فدانًا بالحي الثاني، وجارٍ التنسيق مع إدارة مرور قنا للتشغيل الجزئي للموقف.

جاء ذلك خلال استعراض وزير الإسكان، تقريرًا عن أهم مشروعات مدينة قنا الجديدة خلال العام المنقضي 2020، مضيفًا أنَّ إجمالي طلبات تخصيص قطع أراض للاستثمار بالمدينة بلغ 20 طلبًا بمساحة 56.3 فدان بإجمالي قيمة بيعية 161.295 مليون جنيه، وفقاً للتخصيص الفوري، بأنشطة (بنوك - مخبز - مراكز طبية - مقر لنقابة الاطباء - انشطة تجارية - مخازن – جامعة ومدارس خاصة...)، وجار طرح نشاط مخبز وترفيهي بنظام مقابل الانتفاع السنوي.

وأشار المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إلى أنَّه تمّ الانتهاء من تنفيذ شبكة كهرباء «منطقة 4» بمساحة 175 فدانًا بامتداد الحي السكني الثاني ومنطقة النوادي، وكذا الانتهاء من تنفيذ أعمال طرق رابطة اسفلتية لشبكة طرق المنطقة الرابعة إسكان اجتماعي 175 فدانًا ومنطقة النوادي، والانتهاء من تنفيذ الطريق الفاصل بين الامتداد الشرقي للكتلة العمرانية للمدينة ومنطقة التنمية الزراعية (أعمال حفر وردم – طبقة أساس - الطبقة الرابطة) للحارة الخارجية، وتسليم 538 قطعة أرض إسكان اجتماعي بالمرحلتين التاسعة والعاشرة و19 قطعة ارض إسكان متميز، وكذا إجراء القرعة العلنية لـ457 قطعة أرض سكنية «إسكان اجتماعي» بالمرحلة الـ11 بمساحات تراوحت بين 209-276 م2.

وبالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها، أوضح وزير الإسكان أنَّه جارٍ تنفيذ شبكات (مياه - ري – صرف - طرق) بالحيين الثالث والرابع ومركز خدمات المدينة ومنطقة الخدمات الاقليمية والمنطقة السياحية والترفيهية بمساحة 1900 فدان بإجمالي 236 مليون جنيه، وجارٍ الانتهاء من محطة محولات قنا الجديدة جهد 66/22 ك.ف بقدرة 40 ميجا ف.أ قابلة للزيادة بمحول ثالث مماثل بقدرة 40 ميجا.ف.أ بإجمالي استثمارات 132 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ شبكات الكهرباء للحي الثالث والرابع والمنطقة السياحية والترفيهية ومنطقة الخدمات الإقليمية ومركز خدمات المدينة بإجمالي 700 مليون جنيه.

وأضاف أنَّه جارٍ تنفيذ مستشفى يضم 175 سريرًا بمنطقة النوادي بالامتداد الشمالي للحي السكني الأول ووحدة ترخيص المرور بـ«المنطقة 4» بالحي السكني الثاني ومركز شباب بمساحة 15 فدانًا بمركز خدمات المدينة، ومسجد بمركز خدمات الحي السكني الأول بإجمالي 300 مليون جنيه، وجارٍ إسناد تصميم مرافق مساحة 2000 فدان بمنطقة الامتداد الشرقي ودراسة الاتزان الهيدروليكي للمدينة.

وأوضح «عبدالرشيد»، أنَّه فيما يتعلق بالمشروعات المنفذة بمعرفة الجهاز والتي تمّ تشغيلها بمعرفة جهات الاختصاص، فهي (مدرسة تحيا مصر1 بمركز خدمات الحي الأول - مدرسة تحيا مصر 2 بمركز خدمات الحي الثاني - مدرسة باحثة البادية للتعليم الأساسي بمنطقة 3 - 67 عمارة إسكان اجتماعي - وحدة صحية بمنطقة الاسكان القومي - حضانة بمنطقة 67 عمارة اسكان اجتماعي - حضانة بمنطقة الامتداد الشمالي لـ 81 عمارة اسكان اجتماعي - مخبز نصف آلى منفذ بمعرفة الجهاز، وتمّ تشغيله بنظام مقابل الانتفاع - أسواق تجارية بمنطقة الاسكان القومي، ومركز خدمات الحي الثاني منفذ بمعرفة الجهاز وتم بيعها بالمزاد العلني وتم تشغيلها.

وأضاف «عبدالرشيد»، أنَّ المشروعات المنفذة بمعرفة الجهاز، وتمّ تشغيلها بمعرفة القطاع الخاص هي: (المدرسة الألمانية بمركز خدمات الحي الأول - مدرسة كيدز دريم بمركز خدمات الحي الأول - البنك الـهلي بمنطقة مجمع البنوك بمركز خدمات الحي الثاني - مستودع حديد وـسمنت).

يُشار إلى أنَّ مدينة قنا الجديدة تقع في الشمال الشرقي من مدينة قنا الأم، على طريق «قنا - سفاجا» بالكيلو 8، وعند تقابل محوري التنمية الأساسيين، المحور العرضي المتعامد مع النيل في اتجاه البحر الأحمر، محور «قنا ـ سفاجا»، والمحور الطولي الموازي للنيل.