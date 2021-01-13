بعد قليل.. الحكومة تعلن تفاصيل استعادة 9.4 مليون جنيه حقوق عمالة بالخارج

تعلن وزارة القوى العاملة بعد قليل، تفاصيل نجاح الممثل العمالي المصري في الأردن طلعت السيد، في الحصول على مستحقات متأخرة تبلغ نحو 9.4 مليون جنيه لعمالة مصرية مغادرة بالأردن.

تكليفات بمتابعة شكاوى العمالة المصرية المغادرة بالأردن

وقال الإعلامي هيثم سعد الدين المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إنّ محمد سعفان وزير القوى العاملة، كلّف الممثل العمالي بالأردن طلعت السيد، بمتابعة شكاوى العمالة المصرية المغادرة بالأردن، وحلها باقصى سرعة، ومخاطبة الجهات المسؤولة للحصول على مستحقاتهم المتأخرة، لافتا إلى أنّ وزير القوى العاملة تلقى تقريرا اليوم من الممثل العمالي، يفيد بنجاحه بعد مفاضات مكثفة مع الجانب الأردني، بحصوله على مستحقات العمالة المغادرة، ووصل المبلغ المستحق لهم لنحو 9.4 مليون جنيه، وأرفق التقرير بأسماء المصريين المغادرين المستحقين لهذا المبلغ.

تسليم 43 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة

وأضاف سعد الدين، أنّ وزير القوى العاملة محمد سعفان، يسلم اليوم 43 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة، والتي وفرها مكتبي القوى العاملة بمصر الجديدة وشرق مدينة نصر.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إلى أنّ خطة عمل الوزارة اليوم الأربعاء، تتضمن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر لنحو 391 شابا وخريجا بشركات ومصانع ومنشآت القطاع الخاص بالمحافظة، فضلا عن استخراج 203 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة ببعض مكاتب العمل بالأقصر.

تحمل تكاليف إقامة أحد العمال المصريين بالسعودية

وأشار هيثم سعد الدين إلى أنّ وزارة القوى العاملة تواصلت مع مكتب التمثيل العمالي بالمملكة العربية السعودية، للاطلاع على أوضاع العمالة المصرية بالمملكة، وتلقى الوزير محمد سعفان تقريرا حول تحمل مكتب التمثيل العمالي بالمملكة، تكاليف إقامة أحد العمال المصريين بالسعودية، وحجز تذكرة سفر له وترحيله لعدم قدرته على العودة لأرض الوطن لهذه الأسباب.