في زيارة مفاجئة.. محافظ الفيوم يشدد على توافر الأكسجين بالمستشفى العام

فاجأْ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المستشفى العام بزيارة تفقدية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، رافقه خلالها الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، للوقوف على سير العمل وأعمال النظافة والتعقيم في المستشفى، والتأكد من التزام الأطباء، وأطقم التمريض، وكافة العاملين، بارتداء الكمامات الواقية، واستخدام وسائل الحماية الشخصية للوقاية من فيروس كوفيد 19 المستجد.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ جولة المحافظ بالمستشفى العام، شملت تفقد سير العمل في أقسام الاستقبال والطوارئ، والباطنة، وصيدلية المستشفى.

ولفت «التوني»، إلى أنّ المحافظ أكد على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بارتداء الكمامات واستخدام وسائل الحماية الشخصية، فضلاً عن التأكيد على حسن معاملة المرضى.

كما شدد المحافظ على تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفى، مشددًا على تعبئة الفارغ من أسطوانات الأكسجين أولاً بأول، ومتابعة توافر المستلزمات الطبية الوقائية ووسائل الحماية الشخصية لكافة العاملين بالمستشفى، ومراجعة تلك المستلزمات وتوفير احتياطي مناسب منها لاستخدامه عند الحاجة إليه.

على جانب آخر، تفقد المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، مستشفى طامية المركزي، للوقوف على سير العمل بالمستشفى ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وكذا التأكد من التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفى، والمواطنين المترددين عليها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وفي السياق ذاته، قاد السكرتير العام، حملة مكبرة بمدينة طامية، شارك فيها الجهاز التنفيذي لمركز ومدينة طامية بالتنسيق مع رجال الشرطة، للتأكد من التزام أصحاب المقاهي، والمطاعم، والمنشآت والمحال التجارية، والورش، والسائقين، والمواطنين، بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات، حرصاً على سلامتهم وتجنباً للإصابة أو العدوى بفيروس كورونا، يأتي ذلك تفعيلاً للقرارات الوزارية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.