في زيارة مفاجئة.. محافظ الفيوم يشدد على توافر الأكسجين بالمستشفى العام
كتب:
أسماء أبو السعود
02:08 م | الأربعاء 13 يناير 2021
محافظ الفيوم يشدد على تعبئة الفارغ من اسطوانات الأكسجين وتكثيف التعقيم
فاجأْ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المستشفى العام بزيارة تفقدية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، رافقه خلالها الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، للوقوف على سير العمل وأعمال النظافة والتعقيم في المستشفى، والتأكد من التزام الأطباء، وأطقم التمريض، وكافة العاملين، بارتداء الكمامات الواقية، واستخدام وسائل الحماية الشخصية للوقاية من فيروس كوفيد 19 المستجد.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ جولة المحافظ بالمستشفى العام، شملت تفقد سير العمل في أقسام الاستقبال والطوارئ، والباطنة، وصيدلية المستشفى.
ولفت «التوني»، إلى أنّ المحافظ أكد على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بارتداء الكمامات واستخدام وسائل الحماية الشخصية، فضلاً عن التأكيد على حسن معاملة المرضى.
كما شدد المحافظ على تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفى، مشددًا على تعبئة الفارغ من أسطوانات الأكسجين أولاً بأول، ومتابعة توافر المستلزمات الطبية الوقائية ووسائل الحماية الشخصية لكافة العاملين بالمستشفى، ومراجعة تلك المستلزمات وتوفير احتياطي مناسب منها لاستخدامه عند الحاجة إليه.
على جانب آخر، تفقد المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، مستشفى طامية المركزي، للوقوف على سير العمل بالمستشفى ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وكذا التأكد من التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفى، والمواطنين المترددين عليها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.
وفي السياق ذاته، قاد السكرتير العام، حملة مكبرة بمدينة طامية، شارك فيها الجهاز التنفيذي لمركز ومدينة طامية بالتنسيق مع رجال الشرطة، للتأكد من التزام أصحاب المقاهي، والمطاعم، والمنشآت والمحال التجارية، والورش، والسائقين، والمواطنين، بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات، حرصاً على سلامتهم وتجنباً للإصابة أو العدوى بفيروس كورونا، يأتي ذلك تفعيلاً للقرارات الوزارية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.