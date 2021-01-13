على غرار «أوبر وكريم».. أبليكيشين لتشغيل أول تاكسي كهربائي في مصر

كشفت مصادر لـ«الوطن»، خطة الحكومة لتسيير أول تاكسي كهربائي في مصر بالتعاون مع جمعية التاكسي الأبيض.

وأضافت المصادر، أن خطة تصنيع أول سيارة كهربائية قبل نهاية العام الحالي أو في الربع الأول من عام 2022، تشمل إنتاج دفعة من هذه السيارات لتشغيلها «تاكسي كهربائي»، بمواصفات خاصة.

وتابعت: أن «إنتاج أول 100 سيارة كهربائية مصرية، سيوزع بين السيارات الملاكي والتاكسي بالتساوي في الموسم الأول لتنفيذ التجربة»، مؤكدة أنه سيتم وضع منظومة كاملة لتسيير التاكسي الكهربائي.

وأوضحت أن أهم محاور المنظومة إعداد تطبيق موحد على غرار تطبيق «أوبر وكريم» لتشغيل التاكسي الكهربائي الجديد، وخلال هذا النظام ستحمل كل سيارة رقماً مرموزا، «لو سيارة تحمل كود رقم 500 نعلم من سائقها، وترخيصها يميزها عن غيرها لتسييرها في القاهرة الكبرى والإسكندرية».

ونوهت إلى أن الحكومة اتفقت مع شركات الدعاية والإعلان لوضع خريطة إعلانية تدر عائداً للمنظومة ولأصحاب السيارات الكهربائية الجديدة، بجانب الاتفاق مع شركات التأمين للمرة الأولى في مصر من أجل التأمين على حياة سائق السيارة من حوادث الطرق سواء الوفاة أوالعجز الكلي، وهو ما يميزها عن الوضع الحالي الذي يكتفي بالتأمين الإجباري عن الترخيص للمركبة ضد الحوادث التي تصيب الغير، أما التأمين على صاحب السيارة، فكان اختيارياً قبل هذه المنظومة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك خطة لتدشين عدد كبير من محطات الشحن الكهربائي في الميادين العامة والطرق الرئيسة، علاوة على تدشين محطات الشحن داخل الجراجات التي ستختار لتكون مواقف رئيسة والتي جرى اختيارها بشكل مبدئي.

وأكد استخدام المساحات أسفل جميع الكباري في القاهرة الكبرى والإسكندرية لتكون جراجات لوقوف السيارات الكهربائية الجديدة، بجانب الجراجات الكبرى في ميدان التحرير متعدد الطوابق وميدان رمسيس بوسط القاهرة.

ولفتت المصادر إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية لإنشاء 3 آلاف محطة شحن سريع على مدار 3 سنوات، بجانب تدشين جراجات للسيارة الكهربائية داخل مواقف الانتظار «البارك» في المراكز التجارية الكبرى «المولات»، استغلالاً لحالة الرواج داخل المولات عندما ينتهي العميل من التسوق سيكون لديه «أبليكيشن» بمجرد طلب السيارة الكهربائية ستكون أمامه في أقل من 5 دقائق.