قطاع الأعمال: سعر السيارة الكهربائية بمصر سيكون حوالي 360 ألف جنيه

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية في مصر، عن أن فكرة السيارة الكهربائية موجودة في العالم ويتم تطويرها في الأسواق العالمية منذ 10 سنوات وبورصة الصناعة الخاصة بها أصبحت في الصين، لأنه حدث تطوير في صناعة البطارية لديهم والبطارية تمثل 85% من ثمن السيارة الكهربائية، وبالتالي كان القرار أن يتم الذهاب للدولة التي نجحت في عمل أكبر عدد من السيارات الكهربائية وهي الصين، وتوفير الوقت في الاختيارات الأخرى ومن ثم التجربة، لافتًا إلى أن سعر السيارة سيتراوح ما بين 310 إلى 360 ألف جنيه.

وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن العقود مع الشركة الصينية جاهزة للتوقيع بعد أن تم مراجعتها، «إحنا قرصنا عليهم في الأسعار، وجاهزين على التوقيع في الفترة الأخيرة، وناقص بس التحديدات المطلوبة للصناعة عشان نبقى مطمنين وإحنا بنحط فلوس عشان ننتج هذه المصرية»، لافتًا إلى أن خط الإنتاج بالكامل سيأتي من الصين، وسيتم تصنيعها وطرحها تحت اسم شركة النصر وليس الاسم الصيني.

وتابع أنه من المستهدف أن يتم تصنيع 25 ألف سيارة في الإنتاج الأول على الرغم من أن المصنع قادر على إنتاج 50 ألف سيارة، ولكن تم الاتفاق على إنتاج 25 ألف سيارة في الإنتاج الأول، ومن المستهدف أن يكون 12 ألف منهم من أجل سيارات التاكسي والأوبر، وباقي الإنتاج من أجل السيارات الخاصة والسيارات العائلية.