الكهرباء تنتهي من تأمين تغذية الطاقة لبطولة كأس العالم لليد 2021

تابع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها شركات شمال القاهرة وجنوب القاهرة والإسكندرية لتوزيع الكهرباء، لتأمين وضمان جودة وكفاءة التغذية الكهربائية وتجهيز الاستادات التي ستقام عليها مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد.

تأمين التغذية لتغطية الاحتياجات

وأكد شاكر، خلال تفقده الصالة المغطاة المقرر أن تقام عليها المباراة الافتتاحية للبطولة باستاد القاهرة، أنّه جرى التنبيه على رؤساء شركات التوزيع التابع لها الصالات التي تقام عليها المباريات، للتأكد من تأمين التغذية الكهربائية، من مرافق وتوصيلات كهربائية وإضاءة وقنوات تليفزيون، لنقل المباريات وتأمين التغذية من مولدات ديزل، تغطي كل الاحتياجات الكهربائية والتغذية الكهربائية من الشبكة عن طرق مصدرين (رئيسي + بديل)، ووجود فرق التشغيل والصيانة والطوارئ والتشغيل خلال 24 ساعة، مع المتابعة المستمرة من جاهزية فرق طوارئ إضافية للقيام بأي أعمال صيانة طارئة إذا لزم الأمر.

تجهيز الصالات المغطاة

واستعرض رؤساء شركات التوزيع الثلاث الإجراءات المقرر أن تنفذها الشركات، وتجهيزات الاستادات كل في نطاق عمل الشركة التابعة له.

وقدّم المهندس حسام عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، تقريرا أوضح فيه تجهيز الصالة المغطاة الرئيسية بالقاهرة والواقعة في نطاق الشركة، ومراجعة التغذية وإجراء الاختبارات وعمل الصيانة اللازمة للمهمات الموجودة والتأكد من جاهزيتها، وجرى التنسيق مع تحكم القاهرة برفع أجهزة طرح الحمل على المغذيات الأساسية والبديلة وعدم إجراء أي مناورات أثناء التأمين، والتنسيق بين التحكمات المشتركة بعدم إجراء أي مناورات أثناء التأمين.

تأمين حفل الافتتاح

وعن التغذية الكهربائية للصالة المغطاة المقرر لها استضافة حفل الافتتاح ومباريات البطولة، أوضح عفيفى أنّه جرى التأمين عن طريق وحدات توليد ديزل من خلال 8 ماكينات ديزل بقدرات مختلفة، إضافة إلى التغذية الكهربائية بالشبكة من مصدرين للتغذية مصدر رئيسي وآخر بديل، فضلا عن فرق تشغيل وصيانة وطوارئ.

وبشأن الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتم التغذية الكهربائية عن طريق وحدات توليد ديزل من خلال 4 ماكينات بقدرات مختلفة، بخلاف مصدرين للتغذية (أساسي وآخر احتياطي)، وهناك فرق تشغيل وصيانة وطوارئ خاصة بها.

وأضاف عفيفي أنّه جرى تشكيل غرف عمليات مركزية وتجهيز فرق الطوارئ لتأمين التغذية الكهربائية في فترة إقامة البطولة ومراجعة مصادر التغذية، وتوزيع كشافات الإنارة لكل برج إنارة والأحمال المهمة بالملعب على أكثر من مصدر (ديزل + شبكة) للتغذية، لضمان استمرارية الإضاءة الجيدة واستمرارية التغذية الكهربائية لهذه الأحمال.

التغذية الكهربائية بوحدات توليد

وقال محمد السيسي، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنّ المباريات تقام على الصالة المغطاة بـ6 أكتوبر، وتغذيات الصالة المغطاة التي تقام عليها مباريات البطولة تتم عن طريق وحدات توليد ديزل من خلال 3 ماكينات ديزل بقدرات مختلفة، بخلاف مصدرين للتغذية (مصدر أساسي وآخر احتياطي)، ويتواجد فرق تشغيل وصيانة وطوارئ خاصة بها.

مراجعه الاضاءة بصالة برج العرب

أوضح المهندس مدحت عويس فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أنّ المباريات تقام بالصالة المغطاة ببرج العرب، وجرت المراجعة والتحقق من حالة الإضاءة العامة بالطرق المؤدية إلى الاستادات وملاعب التدريب ومقار الإقامة، بمعرفة قطاع الإضاءة العامة بالشركة بالتنسيق مع الحي المختص.

وأجرى قطاع التفتيش الفني بالشركة، مسحا شاملا لحجرات المحولات والموزعات المغذية بملاعب المباريات وملاعب التدريب وأماكن الإقامة، وجرى رصد الملاحظات الفنية على المهمات الكهربية، وتلافت إدرات الشبكات المختصة أي ملاحظات فنية ظهرت، فضلا عن صيانة طارئة لموزع استاد الإسكندرية الرياضي ومراجعة مصادر التغذية عمل الصيانة اللازمة للخلايا والكابلات والاختبارات والوقاية.

وتتم التغذية الكهربائية عن طريق وحدات توليد ديزل من خلال 4 ماكينات ديزل بقدرات مختلفة، بخلاف مصدرين للتغذية (أساسي واحتياطي)، فضلا عن فرق تشغيل وصيانة وطوارئ خاصة بها، وجرى تجهيز فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة في جميع التخصصات لمواجهة أي أزمة طارئة.

وفيما يتعلق بالتأمين عن طريق وحدات توليد ديزل، انتهت الشركة من تأمين التغذية من خلال 4 ماكينات ديزل بقدرات مختلفة ، ويوجد فرق طوارئ للتأمين، وجرت مراجعة مصادر التغذية الرئيسية والموزعات مصدر التغذية، والتأكد من أنّ التغذية مؤمنة من مصدرين.