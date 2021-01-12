«الكهرباء»: حل 100% من أخطاء الفواتير بتوزيع جنوب القاهرة

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نجاح شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في حل 100% من المشاكل الواردة من قبل المواطنين خلال شهر ديسمبر من العام الماضي بسبب اتخاذ الشركة عددا من الإجراءات للقضاء على مشاكل أخطاء الفواتير والقراءات غير الصحيحة في أسرع وقت لتقديم خدمة جيدة بشكل يرضي المشتركين.

مراجعة الفاتورة بدقة عالية في جميع الفروع

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أنه يتم مراجعة فاتورة الاستهلاك الشهرية بجميع فروع وإدارات الشركة بدقة عالية قبل وبعد طباعتها كل شهر بشكل منتظم قبل عرضها على المشترك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة، والمحاسب محمد السيسي رئيس الشركة.

آليات حديثة لتلقي شكاوى المشتركين

وأضاف أن الشركة خصصت 4 أرقام موبايل كل رقم يتبع شركة من شركات المحمول الخاصة الأربع في مصر ليتمكن كل مشترك من تقديم شكواه عبر الهاتف المحمول على الرقم التابع للشركة ذاتها ضمن الآليات الجديدة التي استحدثتها الشركة لتلقي شكاوى الفواتير وقراءات الاستهلاك الشهري للعداد.

الحصول على الخدمة عن طريق أكثر من شباك

وقال المصدر إن الشركة طورت مراكز خدمة العملاء من خلال استحداث خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع خدمات الشركة من خلاله بحيث يتعامل المشترك مع شباك واحد للحصول على الخدمة عن طريق إنشاء أكثر من شباك واحد فى نفس الإدارة لتقديم الخدمة من خلاله، لافتا إلى أنه تم تطبيق هذا النظام فى جميع إدارات الشركة.

إدارة خاصة لخدمة المستثمرين بشبكات المعادي

وأكد أنه تم إنشاء إدارة لخدمة المستثمرين فقط بشبكات المعادى لإنهاء الإجراءات، ما أدى إلى تخفيض الحد الأقصى لفترة الدورة المستندية الخاصة بتوصيل التيار الكهربائى لتصبح 18 يوماً، لافتا إلى أن الشركة لديها إدارة للترشيد لتقديم الدعم للمواطنين وتقدم خدماتها مجانا، وأنه يمكن الانتقال لمنزل المشتركين وقياس الأحمال وتقديم نصائح الترشيد وكيفية الترشيد في استهلاك الكهرباء.

تقديم خدمة لـ 5.4 مليون مشترك بنطاق الشركة

ويبلغ عدد المشتركين بالشركة 5.4 مليون منهم 4.3 مليون بقطاع شبكات الجيزة ويضم إدارات «الدقي وبشتيل وبولاق الدكرور والهرم 1 والهرم 2 وفيصل و6 أكتوبر1 و6 أكتوبر2 والشيخ زايد وشمال ريف الجيزة 1 وشمال ريف الجيزة 2 ووسط ريف الجيزة وجنوب ريف الجيزة».

ويبلغ عدد المشتركين بشبكات القاهرة 1.7 مليون وتضم إدارات «غرب القاهرة والسيدة زينب والقلعة والمقطم والبساتين والمعادى وحلوان و15 مايو ويبلغ عدد المشتركين بها حوالى (1.7) مليون مشترك».