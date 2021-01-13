الصحة: كورونا لا ينتقل للطفل عن طريق الرضاعة الطبيعية

حسمت وزارة الصحة والسكان، الجدل القائم بشأن انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) من الأم إلى الطفل أثناء الرضاعة.

كورونا لا ينتقل عن طريق لبن الثدي

وذكرت وزارة الصحة والسكان، أنّ فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق لبن الثدي أو الرضاعة الطبيعية من الأمهات اللواتي تأكدن إصابتهن بالمرض.

وتابعت الوزارة: «تتكون أجسام مضادة لفيروس كورونا في جسم الأم، وتنتقل مباشرة لجسم الطفل عن طريق الرضاعة، ما يزيد مناعة الطفل، بينما اللبن الصناعي لا يعطي هذه الحماية».

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّ لبن الأم مهم لتقوية مناعة الطفل، إذ يحتوي على أجسام مناعية، وطالبت الوزارة بإرضاع الطفل من لبن أمه فقط حتى بلوغه الشهر السادس.

ولفتت الوزارة إلى أنّه مع بداية الشهر السابع، فمن المهم إدخال مجموعة متنوعة من الأغذية التكميلية التي يتم إعدادها بشكل صحي، لضمان النمو السليم مع الاستمرار في الرضاعة الطبيعية حتى بلوغ الطفل عامين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 423 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم بحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 119635 حالة حتى اليوم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتساب 01553105105 إضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإنّ زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وكشفت الوزارة عن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، والذي بلغ حتى الآن 151723 حالة بينها 119635 حالة تعافت.