نصائح من الصحة لمصابي العزل المنزلي بشأن ضوابط التحدث مع الآخرين

أصدرت مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا التي أطلقتها وزارة الصحة مجموعة من القواعد والإرشادات الهامة الخاصة بكيفية التحدث مع الآخرين خلال العزل المنزلي، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة علي الصحة العامة للمواطنين خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت المبادرة في منشور توعوي لها عند التحدث مع الآخرين خلال الفترة العزل المنزلي يجب التحدث من خلف الباب وفي حالة وجود ضرورة للتحدث وجها لوجه يجب أن يحرص الأشخاص علي بعض الأمور جاءت كالتالي:

- التباعد بمسافة لا تقل عن متر

- تجنب المصافحة والتلامس

- اختصار وقت المحادثة

ارتداء الكمامات

وأعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل لقاح كورونا عليه من قبل المواطنين الراغبين في الحصول علي اللقاح في نهاية شهر يناير الجاري.

وتابع مجاهد في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الموقع تم إطلاقه طبق تجريبيا، وهناك مواطنون بالفعل قاموا بالتسجيل ولن يسجلوا مرة أخرى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن هناك شحنات ستأتي مصر تباعا من اللقاح الصيني، لافتا إلي التواصل مع الهيئة الدولية للقاحات والأمصال للحصول على حصة مصر من لقاحات فيروس كورونا والتي تقدر بنسبة 20%.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا