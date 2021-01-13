تعرف على الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2020/2021

الثانوية العامة من الأشياء التي تشغل بال ملايين الأسر المصرية، الذين تساءلوا خلال الساعات الماضية عن الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2021، فالتقديرات المبدئية المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021 تتوقع عقد امتحان الدور الأول لـ امتحانات الثانوية العامة يوم 19 يونيو 2021.

وترصد السطور التالية أبرز الأوراق المطلوبة لملء استمارة الثانوية العامة، حسب ما أوضحه مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم.

الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة

- دفع مصاريف امتحانات الثانوية العامة في البريد أو منافذ فوري وهي 202 جنيه (بريد) لأول مرة، أما في حالة دخول امتحانات الثانوية العامة للمرة الثانية يتم دفع 402 جنيه، وتقديم أصل إيصال الاستمارة وصورتين منه.

- على الطالب عمل استمارة إلكترونية على أوفيس 365 من خلال التابلت.

- تقديم صورة إيصال المصروفات المدرسية وصورة إيصال تأمين التابلت 100 جنيه (بريد)، إضافة إلى إحضار 4 صور شخصية 6/4 مع التنبيه بكتابة الاسم رباعي بالكمبيوتر أسفل الصورة، وصورة بطاقة ولي الأمر، وشهادة ميلاد الطالب.

وأتاحت الوزارة إمكانية تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي من خلال الضغط على الرابط التالي من هنـــــــــــــا.

وأعلنت الوزارة بدء عملية التسجيل من الأحد الماضي الموافق 10 يناير الحالي، في إطار استعدادات الوزارة لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020- 2021.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت أنّ موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2020 هو السبت الموافق 19 يونيو 2021.

وأكدت الوزارة أنّ وضع الأسئلة وتصحيحها سيكون إلكترونيا دون تدخل بشري، بنماذج مختلفة متساوية في درجات الصعوبة، مع إلغاء فرصة التظلم عقب ظهور النتيجة، كما تتيح الوزارة للطلاب فرصة إضافية لدخول الامتحانات مرة أخرى لمن يرغب في تحسين المجموع خلال أغسطس 2021.