التعليم: امتحانات الثانوية العامة في موعدها وكورونا لن يلغيها

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ امتحانات الثانوية العامة في مواعيدها المحددة في 19 يونيو المقبل، ولا نية لإلغائها بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ الوزارة لديها سيناريوهات عديدة للتعايش مع الفيروس واستكمال العام الدراسي، وعقد الامتحانات، حفاظا على مستقبل أبنائنا الطلاب، كما أنّ الوزارة نجحت في تسيير الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي رغم تحديات وصعوبات كورونا.

وأضاف شوقي، لـ«الوطن»، أنّ الوزارة تواصل عملها الجاد من أجل تحقيق طفرة كبيرة في منظوماتها الأساسية وتقديم تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، لافتا إلى أنّ الوزارة نجحت العام الماضي في خروج امتحانات الثانوية العامة إلى بر الأمان، رغم ظهور جائحة فيروس كورونا، وجميع اللجان سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل بداية الامتحانات، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمراقبين ومشرفي الامتحانات ورؤساء اللجان.

إلغاء امتحانات الثانوية العامة مستحيل

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنّ إلغاء امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالى 2020-2021 مستحيل، مهما كانت الظروف والتحديات الصعبة، مؤكدا أنّ الجميع داخل منظومة التعليم يعمل على إنجاح العام الدراسي، وتقديم جميع الحماية لأبنائنا الطلاب، والحفاظ عليهم من أى مكروه، وجميع التلاميذ في الصفوف الأولى سيتم تقييمهم دون امتحانات تحريرية.

وأشار شوقي، إلى أنّ الوزارة بدأت إدخال نظام حديث في الامتحانات يعتمد على الفهم والابتكار وليس الحفظ والتلقين، وتنفذ لأول مرة عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، للقضاء على الغش الجماعي والإلكتروني، إضافة إلى تصحيح الإجابات إلكترونيا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، منوها بأنّ العام الدراسي الحالى سيخرج إلى بر الأمان.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت صباح اليوم الأحد الموافق 10 يناير الحالي، إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي من اليوم، وذلك من خلال الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/home/index.

في حالة وجود أي أخطاء في بيانات الطالب يتم التعديل

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه في حالة وجود أي أخطاء في بيانات الطالب يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية https://moe-complains.emis.gov.eg، على أن تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي - خاص - منازل).