شفيع شلبي.. المتمرد الذي جلس على مقعد المذيع بـ«شعر منكوش وقميص مفتوح»

رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز الـ 74 عامًا الفنان شفيع شلبي، والذي يعد من أبرز الوجوه التي عملت في أكثر من مجال إبداعي منها عمله كإعلامي إذاعي، وقارئ لنشرة الأخبار على شاشة التلفزيون، ومصور سينمائي، ومخرج لأفلام تسجيلية ووثائقية.

جلس شفيع شلبي، الذي يعد من مواليد 2 مايو عام 1947 على مقعد رئيس نقابة المهن السينمائية لدورتين متتاليتين، كما انتخب لمجلس اتحاد السينمائيين التسجيلين عام 1990، و لمجلس جماعة الفنانين والكتاب عام 1999.

كان يذهب لعمله بمبنى ماسبيرو على «عجلة»

وحظى شفيع شلبي بشهرة واسعة في سبعينيات القرن الماضي، خصوصًا مع تقديمه نشرة التاسعة على شاشة التليفزيون المصري، فضلًا عن ذهابه إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو» على دراجة هوائية، وإطلالته على الشاشة بملابس «كاجوال وشعر مجعد منكوش وقميص مفتوح» متمردًا على الملابس الفورمال «البدلة والكرافت» الأمر الذي أخضعه للتحقيق معه أكثر من مرة، وتقديم برنامج عن صناعة السينما خصوصًا الأفلام التسجيلية والقصيرة على شاشة القناة الثانية.

كما تولى شفيع شلبي، إدارة المهرجان العربي للتلفزيون غير الحكومي عام 1994، وأسهم على مدى أربعة عقود في الكتابة والعمل والإنتاج الفني السينمائي باعتباره إذاعي، وكاتب سيناريو، ومخرج ومنتج سينمائي وتلفزيوني، وقدم عدد من الأفلام الوثائقية منها «تلك القاهرة».

ظهر مع أحمد زكي في فيلم العوامة 70

ظهر شفيع شلبي في ثلاثة أعمال فنية منها «العوامة 70» حيث ظهر بدور مصور أمام أحمد زكي، تيسير فهمي، كمال الشناوي، ماجدة الخطيب، إخراج خيري بشارة عام 1982 سيناريو وحوار فايز غالي، كما ظهر في فيلم «خلف أسوار الجامعة» عام 1981 بطولة شويكار، سعيد صالح، يونس شلبي، صلاح السعدني، جميل راتب، ليلى حمادة، إخراج نجدي حافظ، سيناريو وحوار ضحى نجدي، ومسلسل «علياء والمدينة» عام 1979 بطولة أحمد مظهر، نورا، صلاح منصور،أحمد حلاوة، محمود الجندي، عبدالوارث عسر، إخراج محمد فاضل وقصة فتحي غانم.