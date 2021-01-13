نص تحقيقات «حنين» عن فيديو «سريرك مسرحك»: بشجع الأطفال على الإبداع

قال حسين البقار محامي حنين حسام نجمة «تيك توك» الحاصلة على البراءة من تهمة الخروج على قيم المجتمع، إنه يواصل إنهاء صحة الإفراج الخاصة بموكلته من النيابة العامة، موضحًا أن موكلته موجودة في محبسها تنفيذًا لقرار النيابة العامة بحبسها على ذمة القضية، التي أثبت القضاء العادل براءتها من تلك التهم المنسوبة إليها.

وتنشر «الوطن» نص تحقيقات النيابة العامة مع «حنين»، وبينت من فحص هاتفها المحمول «دخلنا لجروب Likee rules &news تبين وجود رسالة من أحمد لايكي هاشتاج (سريرك مسرحك) وبعرضه على الماثلة قررت أنَّه لا يقصد المعنى السيئ»، وبمواجهة النيابة للمتهمة بالفيديو قالت: «هو مش قصده المعنى السيئ، وقصده المعنى الكوميدي لأن بيكون فيه ملصقات شبه ألعاب الأطفال المراجيح بيشجع الأطفال على الفن والإبداع».

حنين: كنت بشجع الأطفال على الإبداع

وأوضحت تحقيقات النيابة من خلال أقوال «حنين»: «أنا بشتغل في شركة لايكي من سنتين وفي بينا عقد إلكتروني، ومضمونه من الشركة، بتطلب مني فيه إن أنا أعمل 20 فيديو في الشهر، وأقوم بتشييره على تطبيق لايكي والفيديوهات وهو عبارة عن إن أنا بغني على الأغنية عادي، وبرفق الهاشتاج الخاص بلايكي، نظير مقابل إني باخد 400 دولار وأنا فعلا ملتزمة معاهم بقالي سنتين وباخد المبلغ ده ممكن يقل ممكن يزيد حسب اختيارهم للفيديوهات اللي هي إضاءتها كويسة وبعد كدة طلبوا مني كلا من (محمد علاء ومحمد زكي) في 26 مارس 2020 وهما شغالين في شركة لايكي والقائمين على إدارتها إني أعمل إعلان على الاستوري على الإنستجرام بتاعي أنزل فيه فيديو وأقول فيه اللي هما قالولي عليه بالظبط، إني هما عايزين مجموعة من البنات عشان يشتغلوا مذيعات في شركة لايكي، وأنا في الفيديو ده كنت بتكلم على مضمونه في قمة الأدب والاستوري دي أصلاً بتقعد على الحساب بتاعي لمدة 24 ساعة، وبتختفي بس بتفضل في الأرشيف عندي وفي ناس كتيرة عشان أنا عندي متابعين كتير قصوا أجزاء من الفيديو وأنا فوجئت إنه تمّ نشر ذلك المقطع».

المتهمة عن فيديو «بنات أكبر من 18 سنة»: عشان حسابهم في البنك

وأضافت المتهمة: «أما بخصوص الموضوع أنا كنت بقول في الفيديو: إني محتاجة بنات أكبر من 18 سنة عشان يكون معاها بطاقتها وتتوثق في الشغل بشركة لايكي وينزل لها الفلوس عن طريق حسابها في البنك لو ليها حساب أو البطاقة بتاعتها عن طريق البريد لو ملهاش حساب، وأنا مجرد بس أعمل الإعلان بس اللي هي كلفتني بيه شركة لايكي، وميخصنيش حاجة تانية خالص بس أنا فاهمة الإجراءات اللي بيعملوها بعد كدة، أنا دوري يقتصر على الإعلان بس، والإجراءات إن البنت اللي عايزة تخش على لايكي تفتح لايف في ساعة إدارة لايكي هي اللي بتحددها، عشان الإدارة هي بتشوف، وفي اللايف البنت بتقدم نفسها وبتعرفهم على موهبتها سواء بتغني أو بتطبخ أو بترسم أو متحاورة، وفي آخر ساعة اللايف الإدارة بتقولها اتقبلتي أو اترفضتي ولو قبلت بتاخد البطاقة و(الآي دي) بتاعها عشان تفعلها».

وتابعت المتهمة في اعترافها: «بعد كدة هما يدخلوها في جروب أنا مش فيه، يقولولهم فيه إدارة لايكي للبنات اللي قبلت المفروض تعمل إيه، اللي كنت بشرحه في الاستوري، وكمان إدارة لايكي بتدي البنات مرتبات مقابل التارجت اللي بيحصلوا عليه، وأنا مليش دعوة بكل الكلام ده دي الإجراءات اللي بتحصل لما البنت بتقبل في شركة لايكي، وأنا مهمتي أعمل إعلان لشركة لايكي في مقابل مبلغ 3 آلاف جنيه عشان الإعلان اللي عملته ده، والمفروض بينزل بعد الإعلان بأسبوعين، والمفروض يكون نزل على حسابي اللي في بنك مصر، وأنا كل الموضوع زي ما أنا قلت إن نيتي خير وفيه ناس محتاجة شغل».