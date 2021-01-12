محامي حنين حسام: إخلاء سبيلها في «الإتجار بالبشر».. والإفراج خلال ساعات

قال المحامي حسين بقار، دفاع حنين حسام، إن موكلته ستغادر محبسها بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها في أعقاب صدور حكم الجنح المستأنفة بقبول استئنافها على الحكم الصادر بحبسها لمدة سنتين، وإلغاء الحكم وبراءتها.

وأشار المحامي فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن النيابة العامة حققت مع موكلته فى قضية تواجه فيها اتهامات بالاتجار بالبشر، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة 10 الآف جنيه، ما يعني عدم وجود ما يمنع الإفراج عنها عقب حكم اليوم.

وشمل الحكم الصادر اليوم، براءة حنين حسام واثنين آخرين مما أسند إليهم من اتهامات، كما ألغت المحكمة حبس مودة الأدهم ومتهم آخر، بينما أبقت على الغرامة المقررة لكل منهما الواردة بحكم أول درجة.

وكانت النيابة العامة، أحالت مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، للمحاكمة الجنائية، ونسبت لهم إرتكاب جرائم الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت الأولى، بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وأعلنت الثانية عبر حساباتها على شبكة المعلومات، لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء- إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى «لايكي» ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة، دون تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أنهما قامتا بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات، تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وصدر بحقهما حكم أول درجة، بحبسهما لمدة سنتين، وتغريم كل منهما مبلغ 300 ألف جنيه، وتقدمتا باستئناف على الحكم، وصدر الحكم المتقدم.