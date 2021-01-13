«الأدوات المنزلية» تطالب باستثنائها من التسجيل في هيئة سلامة الغذاء

تقدمت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بمذكرة الي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة المهندس إبراهيم العربي، بخصوص التضرر من الإجراءات التي أقرها جهاز سلامة الغذاء، بخصوص عمليات التخزين، مطالبة باستثناء الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية من شرط التسجيل، وفقا لتصريحات أشرف هلال رئيس الشعبة.

وقال هلال، إن هناك ضرر كبير على تجار ومستوردي الأدوات المنزلية، بإجبارهم على التسجيل في الهيئة العامة لسلامة الغذاء.

وأضاف أن المواصفات المطلوبة للمخزن، ستتكلف مبالغ طائلة، في وقت الكل يعاني من تبعات أزمة كورونا، والجميع يجاهد فقط لكي يسدد التزاماته، ولا يوجد أي فائض لعمل أي تعديلات من تلك المطلوبة.

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، إن من ضمن اشتراطات هيئة سلامة الغذاء أيضا، شرط أن تكون الحوائط مدهونة بدهانات ضد الماء، وألا يلامس الكراتين الحوائط في التخزين، وهذا الشرط يعد مجحفا، خاصة أن الأدوات المنزلية يمكن غسلها، وتختلف عن المنتجات الغذائية أو الأدوية التي قد تتلف من الرطوبة.

وأضاف الطحاوي، أن هناك شرط غريب آخر، وهو أن تكون كل الارضية بدون فتحات أو اخرام، ولا تكون من السيراميك أو البلاط، بل مادة مثل الايبوكسي لمنع الفراغات، متسائلا ماذا يضير كوب زجاج أن تم وضعه في كرتونة على بلاط أو ايبوكسي؟ الإجابة لا شيء، لأننا لسنا منتج غذائي أو دوائي، قد يتأثر بهذا الشرط.

ولفت الطحاوي، النظر إلى أن الشعبة تقدر دور هيئة سلامة الغذاء في الحفاظ علي صحة المواطن المصري، لكن يبدو ان العاملين بالهيئة اختلط عليه الأمر، وأنه بعد اللقاء المزمع عقده مع سلامة الغذاء ستضح الأمور، وسيتم توضيح ان الأدوات المنزلية تختلف عن المواد الغذائية وبالتالي لا تعامل نفس معاملتها في التخزين والاشتراطات المطلوبة.

وقال شريف عبدالمنعم سكرتير عام الشعبة، إن الهيئة تشترط ايضا وجود ستائر هوائية علي الأبواب لمنع الجراثيم والغبار من الدخول اثناء الفتح والغلق، واصفا هذا الشرط بالمستحيل حيث ان التجار يعرضون المنتجات في المحلات من أطقم بورسيلين وثلاجات وميكروويف وزجاج علي ارضيات معارضهم فهل يعقل ان يتم وضعها في فتارين زجاجية، وماذا يضير المنتج المغلف في كرتونة ولن يلامس الطعام الا بعد الغسيل والنظافة، حيث انه مهما كان معرضا للغبار فلن يؤثر على كفاءته في شيء.