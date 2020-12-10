محافظ الفيوم يعلن ضم سلامة الغذاء إلى لجنة المرور المركزية الخاصة

محافظ الفيوم يعلن ضم سلامة الغذاء إلى لجنة المرور المركزية الخاصة
الأنصاري يوجه بتكثيف الحملات لضبط الأسعار وعدم احتكار السلع
كتب:
أسماء أبو السعود
09:29 م | الخميس 10 ديسمبر 2020
محافظ الفيوم: ضم سلامة الغذاء إلى لجنة المرور المركزية الخاصة بالفيوم
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع التنسيقي الثاني للعمل التشاركي، بين مختلف مديريات الخدمات والمؤسسات والهيئات العاملة داخل المحافظة، لمتابعة خطط العمل ومستوى الإنجاز ونسب التنفيذ ودراسة أهم آليات العمل والمعوقات.
حضر الاجتماع، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكيل وزارة التموين، ومدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة، ومدير هيئة سلامة الغذاء، ومدير جهاز حماية المستهلك، ورئيس الغرفة التجارية بالفيوم.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ الاجتماع تناول استعراض أعمال كل قطاع من القطاعات المشاركة باللقاء، وخطط العمل ونسب التنفيذ وأهم المعوقات، فضلاً عن الرؤية العامة والخطط المستقبلية، خاصة في مجابهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره خلال الفترة القادمة.
ووجه محافظ الفيوم وكيل وزارة التموين ورئيس الغرفة التجارية، بضرورة التنبية على جميع المحال العامة والأنشطة التجارية بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي، مع متابعة أعمال التعقيم والتطهير واستخدام وسائل الحماية الشخصية وارتداء الكمامات حرصًا على سلامة الجميع.
كما وجه محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات اليومية على الأسواق والصيدليات والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع التموينية في جميع المدن والمراكز والقرى، بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية، ومديرية التموين، وإدارة التفتيش على الصيدليات، لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع ومواد التطهير والتعقيم، ومراقبة الأسواق والأسعار ومواجهة جشع التجار، ومنع محاولات احتكار السلع.
وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتوره ميرفت فؤاد مدير إدارة الصيدلة، الحملات التي تمت خلال الفترة الماضية للتفتيش على الصيدليات، موضحةً أنّ الحملات نجحت في غلق ١٥ صيدلية خلال الإسبوعين الماضيين لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون على المخالفين، كما يجرى تكثيف تلك الحملات خلال الفترة الحالية والمستقبلي.
ومن جهته استعرض الدكتور وائل جلال مدير الفرع الاقليمى لجهاز حماية المستهلك بالفيوم، عدد الشكاوى والبلاغات التي تلاقها الجهاز في مجال حماية المستهلك بكافة الطرق والعمل علي حلها في أسرع وقت، فضلاً عن مراقبة الأسواق من خلال تنظيم حملات بصورة دائمة، بالإضافة لعمل حملات استباقية في المناسبات الرسمية للتأكد من تفعيل القانون وتنفيذ قرارات مجلس ادارة الجهاز داخل نطاق المحافظة، مع القيام بالدور التوعوي للجهاز سواء من خلال تنفيذ ندوات وحملات توعية دورية للموردين ومقدمي الخدمات داخل المحافظة أو من خلال تنفيذ حملات توعية للمواطنين والمستهلكين.
وأضاف أنّ الجهاز تلقى أكثر من 3400 شكوي تم فحصها و حلها بالكامل، مع القيام بأكثر من 700 حملة ومأمورية ضبط وتحرير أكثر من 2500 محضراً، سواء منفردين أو بالاشتراك مع الجهات الرقابية والتنفيذية الأخرى "التموين والتفتيش والصيدلي والطب البيطري والعلاج الحر والصحة".