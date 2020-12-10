محافظ الفيوم يعلن ضم سلامة الغذاء إلى لجنة المرور المركزية الخاصة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع التنسيقي الثاني للعمل التشاركي، بين مختلف مديريات الخدمات والمؤسسات والهيئات العاملة داخل المحافظة، لمتابعة خطط العمل ومستوى الإنجاز ونسب التنفيذ ودراسة أهم آليات العمل والمعوقات.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكيل وزارة التموين، ومدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة، ومدير هيئة سلامة الغذاء، ومدير جهاز حماية المستهلك، ورئيس الغرفة التجارية بالفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ الاجتماع تناول استعراض أعمال كل قطاع من القطاعات المشاركة باللقاء، وخطط العمل ونسب التنفيذ وأهم المعوقات، فضلاً عن الرؤية العامة والخطط المستقبلية، خاصة في مجابهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره خلال الفترة القادمة.

ووجه محافظ الفيوم وكيل وزارة التموين ورئيس الغرفة التجارية، بضرورة التنبية على جميع المحال العامة والأنشطة التجارية بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي، مع متابعة أعمال التعقيم والتطهير واستخدام وسائل الحماية الشخصية وارتداء الكمامات حرصًا على سلامة الجميع.

كما وجه محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات اليومية على الأسواق والصيدليات والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع التموينية في جميع المدن والمراكز والقرى، بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية، ومديرية التموين، وإدارة التفتيش على الصيدليات، لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع ومواد التطهير والتعقيم، ومراقبة الأسواق والأسعار ومواجهة جشع التجار، ومنع محاولات احتكار السلع.

وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتوره ميرفت فؤاد مدير إدارة الصيدلة، الحملات التي تمت خلال الفترة الماضية للتفتيش على الصيدليات، موضحةً أنّ الحملات نجحت في غلق ١٥ صيدلية خلال الإسبوعين الماضيين لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون على المخالفين، كما يجرى تكثيف تلك الحملات خلال الفترة الحالية والمستقبلي.

ومن جهته استعرض الدكتور وائل جلال مدير الفرع الاقليمى لجهاز حماية المستهلك بالفيوم، عدد الشكاوى والبلاغات التي تلاقها الجهاز في مجال حماية المستهلك بكافة الطرق والعمل علي حلها في أسرع وقت، فضلاً عن مراقبة الأسواق من خلال تنظيم حملات بصورة دائمة، بالإضافة لعمل حملات استباقية في المناسبات الرسمية للتأكد من تفعيل القانون وتنفيذ قرارات مجلس ادارة الجهاز داخل نطاق المحافظة، مع القيام بالدور التوعوي للجهاز سواء من خلال تنفيذ ندوات وحملات توعية دورية للموردين ومقدمي الخدمات داخل المحافظة أو من خلال تنفيذ حملات توعية للمواطنين والمستهلكين.

وأضاف أنّ الجهاز تلقى أكثر من 3400 شكوي تم فحصها و حلها بالكامل، مع القيام بأكثر من 700 حملة ومأمورية ضبط وتحرير أكثر من 2500 محضراً، سواء منفردين أو بالاشتراك مع الجهات الرقابية والتنفيذية الأخرى "التموين والتفتيش والصيدلي والطب البيطري والعلاج الحر والصحة".