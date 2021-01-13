4 خطوات لاستخدام غسالة الأطباق دون تأثير على فاتورة الكهرباء

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 4 نصائح لربة المنزل، يجب اتباعها في أثناء استخدام غسالة الأطباق لاستهلاك كهرباء وبدون التاثير على فاتورة الكهرباء الشهرية، وجاءت كالتالي:

الخطوات المطلوبة:

- اشتري غسالة الأطباق عالية الكفاءة عليها الملصق AAA.

- اختيار دورة التشغيل المناسبة من أجل غسل الأواني والصحون.

- يفضل غسل الصحون على درجة حرارة 40 درجة مئوية، وتجنب استخدام درجة حرارة عالية.

- الحرص على الانتظار حتى تنتهي عملية غسل الصحون، كما لابد من تجنب زيادة الحمل على الغسالة وتكديس الأطباق بداخلها؛ حتى لا تضطر لإعادة غسل الأطباق مرة أخرى، وهذا يؤدي إلى استهلاك المزيد من الطاقة.

- تفعيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بكل غسالة أطباق؛ فهذا سيجبرها على التوقف عن العمل تماما، قبل أن تبدأ مرحلة التجفيف؛ لأن هذه العملية تستهلك الكثير من الكهرباء.

نصائح لربة البيت لترشيد استهلاك الكهرباء

وحدد المرفق 4 طرق بسيطة يمكن أن تنفذها ربة المنزل وأفراد الأسرة لترشيد استهلاك الكهرباء:

- افصلي التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية غير الأساسية كالتليفزيون والميكروويف والغلاية الكهربائية وغيرها قبل الخروج من المنزل، واستخدام لمبات موفرة للطاقة.

- اعتمدي على استخدام اللمبات الموفرة للطاقة كالمصابيح الفلورسنت، بدلا من اللمبات العادية في الإضاءة، حتى إن كانت أغلى ثمنا، لكنها موفّرة على المدى البعيد.

- اعتمدي قدر الإمكان على ضوء الشمس الطبيعي في فترة النهار، وأغلقي الإضاءة والإنارة في الغرف غير المشغولة عند مغادرتها.

- لا تتركي السخان الكهربائي متصلا بالمصدر الكهربائي حال عدم استخدامه فترات طويلة، كذلك عليكِ ضبط درجة الحرارة كي لا تتجاوز 45 درجة مئوية على أقصى تقدير.