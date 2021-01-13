«المستلزمات الطبية»: «اللي يبيع الكمامة بأكتر من 2 جنيه بلغوا عنه»

قال محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إن الكمامات التي تُباع في إشارات المرور غير مضمونة، موضحا: «ولو ملقاش الماسك هيبيع لمون أو حتى زيتون، أو هيبيع أي حاجة، والكمامات دي ممكن تبقى كويسة، وممكن تبقى مش كويسة، لكنها مش مضمونة، والأفضل شراءها من الصيدلية».

انخفاض الأسعار

وأضاف «إسماعيل»، في مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الأربعاء، أن المستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة ومكافحة فيروس كورونا متوافرة، وأسعارها انخفضت إلى 20%، عن أسعار المستلزمات الطبية في الموجة الأولى، موضحا: «يعني لو كان سعر الكمامة عشرة جنيه، وصلت النهارده إلى 2 جنيه، والصيدلية اللي تبيع الكمامة بأكتر من 2 جنيه بلغوا عنها.. وعندنا وفرة في إنتاج الكمامات تكفي لأبد الآبدين لأنه عندنا 180 خط إنتاج حاليا وكل خط ينتج 50 ألف كمامة على الأقل».

ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة

وتابع رئيس شعبة المستلزمات الطبية: «الكحول سعر اللتر كان 90 جنيه وأصبح 60 جنيه ومتوفر أيضا، ولكن هناك شيئا مهما أيضا، وهو طريقة استخدام الكمامة، لأن المستخدم عندما يرتدي الماسك يتنفس ثاني أكسيد الكربون، وهذا يؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي، والحل في هذا الأمر هو أن نرتديه في أماكن الزحام فقط، ويفضل الابتعاد عن هذه الأماكن قدر الإمكان».

وشدد على أنه لا يوجد نقص في الكمامات أو الكحول، أو ارتفاع في الأسعار، وكل الكميات موجودة، ولا يوجد أي مشاكل في توافرها، وهناك مئات المحلات في قصر العيني، وشبرا والعباسية، والمحافظات، ومن يريد أي كميات يمكنه الحصول عليها في هذه الأماكن.

رسالة طمأنة للناس

وأوضح: «أنا بطمن الناس على منتجات كورونا كلها، بس استخدموها صح، وقووا مناعتكم بالأكل الصحي، وهذا أفضل شيء يمكن أن تفعله، ومن المهم الحصول على فيتامين سي ودال من البرتقال واليوسفي والليمون، والكرافس، والخضرة، والأغذية الأخرى التي تقوي المناعة»