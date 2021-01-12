«الشعبة الطبية» تعلن تراجعات غير مسبوقة بأسعار الكمامات: الواحدة بنصف جنيه

أعلنت شعبة المستلزمات الطبية بالغرف التجارية بالقاهرة، عن تراجعات غير مسبوقة في أسعار الكمامات بالسوق المحلية، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال جائحة كورونا، حيث تُباع الكمامة بأسعار تتراوح ما بين 50 قرشا للجملة، و100 قرشا للتجزئة، مع وجود عروض سعرية على الكمامة، من عدد كبير من الشركات لبيعها بسعر التكلفة، وأغلبها محلية الصنع.

وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة، إن تراجع أسعار الكمامات، جاء نتيجة دخول شركات محلية في مجال الإنتاج، فضلا عن تنويع الاستيراد من الخارج، ما أسهم في زيادة المعروض وتنوع الخيارات أمام المستهلكين، لافتا إلى أن الإنتاج يفوق الطلب بالسوق المحلية.

وقال إسماعيل، إن الطلب على الكمامات شهد تراجعا الفترة الماضية، إلا أنه عاود الارتفاع، حتى أن سعر الكمامات انخفض من 350 جنيه للعلبة «تضم 50 كمامة»، إلى 50 جنيها فقط.

وأضاف عبده، أنه خفض إنتاج مصانعه من 3 ورديات إلى وردية واحدة فقط، بسبب تراجع الطلب. وأكد أن الطلب يغطي الاستهلاك المحلي ويفيض للتصدير، وأن شركته «يورميد» صدرت قرابة نصف مليون كمامة لتانزانيا مؤخرا.

وتُباع الكمامات في الأسواق من 2 جنيه مقابل 5 جنيهات، سعرها قبل شهرين، ونصح رئيس الشعبة بعدم ارتداء الكمامة سوى في الأماكن المزدحمة فقط، وشدد على ضرورة عدم ارتدائها لفترات طويلة حتى لا يكون تأثيرها سلبيا على مستخدميها، وفق رئيس الشعبة.

وفى السياق نفسه، اكد رئيس الشعبة، وصول نحو 5 آلاف أسطوانة أكسجين بالمنظم، الأسواق، بعد استيرادها من الصين «بسعة 4 كونتيلر»، ومن المقرر أن تصل شحنة جديدة بعد أسبوعين إلى مصر تحمل الكمية نفسها.

وقال رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن عددا كبيرا من المستوردين اتجهوا الى الاستيراد لتلبية الاحتياجات، بعد زيادة الطلب على أسطوانات الأكسجين خوفا من تزايد حالات الإصابة بكورونا.

وأضاف عبده لـ«الوطن»، أن الأسواق لا تعاني نقصا من أسطوانات الأكسجين، مشيرا إلى أن خوف وذعر المواطنين من الموجة الثانية لفيروس كورونا، أسهم في زيادة الطلب واستيراد عدد كبير من أنابيب الأكسجين احتياطيا، لاستخدامها في حالات الطوارئ.