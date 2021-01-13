«المرور» تغلق طريق النصر لمدة شهرين.. تعرف على الطرق البديلة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات بـ طريق النصر أعلى شارعي حسن المأمون وأحمد فخري.

طريق النصر مغلق لمدة شهرين

وأشارت الإدارة إلى أن الإنشاءات تستلزم غلق طريق النصر للقادم من كوبري المشير أبو غزالة تجاه ميدان الشهيد هشام بركات، تحديداً بالوصلة المحصورة من شارع الشهيد إبراهيم الشيخ وحتى شارع عمر بن الخطاب، من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 15 يناير الجاري، ولمدة شهرين.

الطرق البديلة

وأوضحت الإدارة العامة لـ مرور القاهرة الطرق البديلة والتحويلات التي تم تنفيذها وذلك على النحو التالي:

- طريق النصر للقادم من كوبري المشير أبو غزالة يسلك يميناً شارع الشهيد إبراهيم الشيخ (الفروسية سابقاً) فيساراً الشارع الواصل بين شارع الشهيد إبراهيم الشيخ وشارع عمر بن الخطاب فيساراً شارع عمر بن الخطاب فيميناً طريق النصر تجاه ميدان الشهيد هشام بركات.

وأكدت المرور أنها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة وذلك بالتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.