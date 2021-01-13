عاجل.. غلق طريق النصر لمدة شهرين بسبب إنشاء كوبري للسيارات

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلق طريق النصر للقادم من كوبري المشير أبو غزالة تجاه ميدان الشهيد هشام بركات تحديدا بالوصلة ما بين شارع الشهيد إبراهيم الشيخ وحتى شارع عمر بن الخطاب، وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 15 يناير 2021، ولمده شهرين بسبب تنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات بطريق النصر مرورا بأعلى شارعي حسن المأمون وأحمد فخري.

واتخذت الإدارة العامة لمرور القاهرة بعض التحويلات المرورية تسهيلا لحركة السيارات، حيث بالنسبة لطريق النصر للقادم من كوبري المشير أبو غزالة يسلك يمينا شارع الشهيد إبراهيم الشيخ الفروسية سابقا فيسارا للشارع الواصل بين شارع الشهيد إبراهيم الشيخ وشارع عمر بن الخطاب فيسارا لشارع عمر بن الخطاب فيمينا طريق النصر باتجاه ميدان الشهيد هشام بركات.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات لوجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة قائدي السيارات.