ضبط سائق ميكروباص متهم بالتحرش بفتاة في المنيا

ألقت إدارة البحث الجنائي في المنيا، مساء اليوم الأربعاء، القبض على سائق سيارة أجرة "ميكروباص"، لاتهامه بالتحرش بفتاة أثناء ركوبها السيارة، متوجهة إلى مركز مغاغة، شمال المحافظة، قادمةً من مركز بني مزار المجاور.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطاراً من العميد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بني مزار، بورود بلاغ من فتاة في العقد الثاني من عمرها، يفيد بتعرضها للتحرش من سائق سيارة أجرة "ميكروباص، كانت تستقلها على خط "مغاغة - بني مزار"، وأكدت أنها منعت السائق من التحرش بها، وبدأت في الصراخ، فتركها في منتصف الطريق وفر هارباً.

كلف اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، الرائد بلال الجنايني، رئيس مباحث بني مزار، بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وبتقنين وتكثيف التحريات تبين أن السائق مقيم بإحدي القرى التابعة إدارياً لمركز مغاغة، وتم القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.