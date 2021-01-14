أثري عن متحف «عواصم مصر»: استعراض للتاريخ.. ومتنفس ثقافي

تستهدف الدولة منذ سنوات تطوير قطاع السياحة والآثار، وإنشاء عدة متاحف جديدة بمحتويات مختلفة، من بينها متحف عواصم مصر المتواجد في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي تفقده أول أمس الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، للتأكد من اللمسات الأخيرة به، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.

أثري: المتحف يعرض تاريخ عواصم مصر المختلفة وثقافاتها

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، إن أهمية المتحف تكمن في استعراض تاريخ العواصم المصرية السبع، وأبرزهم منف وهى صقارة حاليًا، وطيبة وهى الأقصر، ومنطقتي صان الحجر وتل بسطة في الشرقية، ويأتي بعدهم الإسكندرية التي ظلت عاصمة مصر أكثر من 700 عام، ثم الفسطاط كأول عاصمة إسلامية، وآخر العواصم القاهرة.

«شاكر»: متحف عواصم مصر ينمي ثقافة المواطنين حول تاريخهم

وأضاف «شاكر» لـ«الوطن»، أن متحف عواصم مصر سيعرض أجزاء من أهم الآثار في العواصم السبعة، وتاريخهم الثقافي والفني، وعلى الرغم من كونه ليس ضخمًا لكنه مهم جدًا، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة سيكون بها شركات دولية وأجانب، إضافة إلى السياحة الداخلية من المصريين، كما أنه ليس من الضروري أن يرتبط إنشاء المتحف بالسياحة الخارجية، بل هو متنفس ثقافي وينمي الوعي لدى المصريين بتاريخ عواصمهم.

أنشطة ترفيهية وحفلات.. استخدامات أخرى لمتحف العواصم المصرية

وأشار كبير الأثريين بوزارة الآثار، إلى أن وجود المتاحف المختلفة يعمل على خلق المساحة لعرض الأنشطة الأخرى كالحفلات الفنية والعروض الترفيهية، إضافة إلى زيارات كليات الآثار والباحثين والمتخصصين في السياحة والآثار، ويكون مرجع لهم لمعرفة تاريخ العواصم السبعة.

ويتكون متحف عواصم مصر من قاعة رئيسية لعرض آثار العواصم القديمة والحديثة وهى منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية، وعرض مقتنيات كل عاصمة والحقبة التاريخية الخاصة بها، مثل أدوات الزينة، وأدوات الحرب والقتال، والمكاتبات.

ورافق وزير السياحة والآثار خلال جولته الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور على عمر، رئيس اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، وباقي أعضاء اللجنة، مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، و الدكتورة منى رأفت، المشرف العام على المتحف، وباقي مسؤولي الوزارة.