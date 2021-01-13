غرق طالبين أثناء السباحة في نهر النيل بكفر شكر

تمكنت أجهزة الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثتين لطالبين من مياه نهر النيل بكفر شكر، وجرى نقلهما إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثتين، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، بتلقيه إخطارا من الرائد محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، بغرق طالبين بالمرحلة الثانوية في مياه نهر النيل، أمام ديوان مجلس مدينة كفر شكر، حيث قفزا أثناء اللهو من أعلى معدية متهالكة غير صالحة للاستهلاك، ومتروكة منذ سنوات، وتسببت فى غرق الكثير من الشباب، حيث يقومون بالقفز من اعلاها للهو والسباحة في نهر النيل.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية بالقليوبية، إلى موقع غرق الطالبين، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري ببنها، الذين حضروا على الفور.

وجرى انتشال الجثث، وتبين أن الأول يدعى «السعيد. ش. ا» 17 سنة، طالب ثانوي، والثاني يدعى «محمد. س. م» 17 سنة طالب ثانوي، مقيمين بقرية كفر الولجا.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثتين وطلب تحريات المباحث.

وطالب أهالي مدينة كفر شكر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة إخلاء المركبة المتهالكة المتوقفة داخل نهر النيل أمام ديوان عام مجلس المدينة منذ سنوات، لتسببها فيما يقرب من غرق 8 شباب من أهالي المركز والمدينة، من خلال القفز من أعلاها للهو والسباحة في نهر النيل، ويتخذها الأطفال والشباب للقفز من عليها للسباحة واللهو في نهر للنيل، وتمثل خطرا على أرواح المواطنين، لوجودها دون حراسة أو استخدام، حتى تحولت لخردة تسببت في مشكلات كثيرة.